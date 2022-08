Ex-Huevo Fuenzalida sobre su apoyo a Kathy Orellana: «tiene un tremendo potencial»

Últimamente, una de las chiquillas que más ha preocupado a sus seguidores ha sido sin duda Katherine Orellana. Y es que sus miles de fanáticos en redes sociales se han mostrado consternados por el comportamiento errático de «la morenaza».

Recordemos que no hace mucho, apareció en redes sociales al borde de las lágrimas. En dicha ocasión afirmó: «Estoy hecha mierda … No importa, pero ya me paro. Esa es la hueá, que quería explicarles, me paro».

Mientras que por su parte, la cantante ha expresado sus ganas de levantarse, agradeció a todos quienes la han apoyado y recientemente, pidió perdón tanto a sus padres como a sus seguidores.

Y ahora, nuevas y alentadoras noticias llegan con respecto a la vida personal de Katherine Orellana. Todo por una foto en donde reveló un drástico cambio en su estilo de vida.

Katherine Orellana decide cambiar

Hoy miércoles, Orellana reveló que tomó una importante decisión para «arreglar su vida». Y la ayuda provino de un lugar bastante inesperado: de nuestro querido Daniel Fuenzalida.

A través de sus historias, Katherine aseguró que recibió ayuda de del Centro de Rehabilitación Contradicción. «Buenos días, bellezas, viajando a mis terapias a Santiago y trabajando. Gracias a todos por las buenas vibras. Lo que no me mata me hace más fuerte. Gracias a un grande por tremenda gestión, Daniel Fuenzalida».

Y con respecto a la decisión de Katherine Orellana, nuestro querido ex-Huevo salió a entregar declaraciones.

«Mi consejo para Khaty fue que esto es una enfermedad, y que uno no tiene que tener miedo de pedir ayuda. Le dije que tiene un tremendo potencial como artista, como mujer y como emprendedora, por lo que no puede tirar todo por la borda por esta condición. Tiene que creer en ella», afirmó.

«Yo creo que le irá bien. Tiene la capacidad de jugársela por un tratamiento. Nosotros tenemos toda la red de apoyo para ayudarla», cerró.