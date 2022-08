«Estoy llena de errores»: Kathy Orellana sube video pidiendo disculpas a sus padres

Kathy Orellana ha preocupado a sus miles de seguidores desde comienzos del mes de julio. Esto después de subir historias a su red social, al borde del llanto.

«Estoy hecha mierda … No importa, pero ya me paro. Esa es la hueá, que quería explicarles, me paro», expresó en ese momento la chiquilla.

Pero las cosas siguieron escalando, tanto que el estado personal de Katherine Orellana fue motivo en los paneles de farándula de nuestro país.

Mientras que por su parte, la cantante ha expresado sus ganas de levantarse, agradeció a todos quienes la han apoyado y recientemente, pidió perdón tanto a sus padres como a sus seguidores.

Las disculpas de Kathy Orellana

«Quiero pedir disculpas a mis papás, a veces cometo errores, o sea, estoy llena de errores en este momento, pero es porque estoy ofuscada, llena de rabia, de resentimiento y no sé como resolverlo de repente y comento errores», comenzó diciendo la ex Rojo a través de sus redes.

De la misma forma, al igual que lo hizo con sus progenitores, Kathy Orellana entregó sus sinceras excusas a sus seguidores. «Estoy equivocada y necesito mejorar, les pido disculpas a todos los seguidores que me siguen, no es lo correcto, no es lo correcto», añadió según rescató Corazón.

¿Cómo fue su defensa a Camila Recabarren?

Katherine Orellana ha ocupado sus redes no solamente para referirse a temas personas, sino que también otros controversiales. Tales como lo que le ocurrió a Camila Recabarren, a quién acusaron de no pagar un arriendo en gringolandia.

«Han pelado a la Camila Recabarren porque anda vendiendo… ¡es trabajadora conche…, qué se creen hue…! Son barsuos en criticar a la gente cuando es esforzada, cuando quiere luchar conche…», señaló la cantante en sus redes en lo que terminó siendo un potente desahogo personal en su perfil.