Antonella Ríos celebra su cumpleaños con osada postal en redes

Antonella Ríos sigue más vigente que nunca en su cuenta de Instagram con más de 1 millón de seguidores. Allí, comparte diversos tipos de registros personales, laborales y en familia.

Además, varias postales atrevidas en bikini e incluso, algunos adelantos de su trabajo en la creación de contenido a través de su cuenta en la plataforma Unlok.

De la misma forma, ahora no fue la excepción. Ya que la actriz se lució en redes con un osado registro con motivo de su cumpleaños número 48, durante el pasado domingo 31 de julio.

Se llenó de felicitaciones y saludos en su cumpleaños

La ex panelista de Me Late Prime volvió a encantar a sus fanáticos con un registro de una osada sesión de fotos, donde las tonalidades oscuras y la sensualidad de Antonella Ríos, marcaron la reciente publicación.

«Hoy cumplo 48 vueltas y revueltas al sol y lo recibo llena de amor y equilibro 🧘🏻‍♀️», comenzó diciendo la chiquilla en el registro que actualmente suma casi 19 mil corazones.

De la misma forma, la actriz continuó realizando un pequeño análisis de su día especial y el correspondiente agradecimiento para aquellos que se dieron un momento para saludarla.

«Cada año que pasa me transforma en una persona más agradecida. Gracias a todos los que forman parte de mi vida ♥️ Happy birthday to me 🎂», agregó Antonella Ríos.

La publicación se llenó de piropos y saludos de famosillos a nivel nacional, como la ex chica reality Yasmín Valdés, y los actores Koke Santa Ana y Begoña Basauri. Además de cientos de felicitaciones de sus miles de seguidores.

«¡Feliz cumpleaños preciosa! 👏»; «Muchas felicidades 💕 a seguir disfrutando cada día 🎉🎂💃»; «Guapísima como siempre!!!! Millones de cariños, muchas felicidades ❤️»; «Aún queda carrete en ese hilo ❤️»; «Esa mirada siempre será la misma ❤️🔥», escribieron solo algunos de los internautas que se dieron el tiempo de saludar en la red social.