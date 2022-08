Angie Alvarado y el estado de salud de su madre: «Encontraron todo mal»

Angie Alvarado se encuentra viviendo en Sidney, Australia, desde hace tres años con su novio de nombre Rodolfo. Allí vive en un departamento cerca del mar, junto a su pareja. Además, ha tenido diversos trabajos en el país al otro lado del Pacífico, se va a casar y vive una vida muy tranquilidad en el anonimato.

Pero esta tranquilidad se vio interrumpida el pasado viernes después, después de recibir el mensaje de uno de sus hermanos, quien le avisó que su madre, Anita Alvarado, estaba internada de urgencia.

La ex Geisha fue diagnosticada de anemia severa; motivo suficiente para Angie Alvarado llegue a Chile sin avisarle a absolutamente nadie. Así lo advirtió en una reciente conversación con LUN.

El complejo estado de salud de Anita Alvarado

«Se necesitan dadores de sangre, de cualquier tipo. 4to piso Torre A Clínica Vespucio, a nombre de Anita Alvarado. Por favor», expresó recientemente Angie Alvarado a través de sus historias de Instagram ya en suelo nacional.

Además, en diálogo con el medio antes mencionado aclaró que su madre llegó a la clínica por un dolor de estómago. «Eso era raro porque el umbral del dolor de mi mamá es muy alto. Le dijeron que había una fuga de sangre, que aún no resuelven. Después de un endoscopia y colonoscopia encontraron todo mal», relató la ex chica reality.

Posteriormente, detalló que su madre tiene unos quistes, por lo que debe sacarse en el útero este martes. «También le harán una biopsia porque le pillaron unas cositas en el estómago y en el intestino, además de úlcera», agregó.

Asimismo, aseguró que fue una mezcla de emociones al encontrarse con su madre. Ya que no le avisó a nadie de su viaje y se bajó del avión para dirigirse de inmediato a la clínica. «Ella no lo podía creer cuando me vio, me confundió con una enfermera», señaló Angie Alvarado quién llegó para ser un soporte para su madre y sus hermanos.