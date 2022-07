«No podía levantarme»: Naya Fácil reaparece en redes sociales

Naya Fácil se convirtió en uno de los temas más comentados de la última semana, a partir de una publicación que tenía a sus más de 900 mil seguidores más que preocupados. Pues de un día para otro borró todas sus fotos en Instagram y dejó solo una historia.

«Creo que todos tenemos un fin. Y este es el mío. Ya no doy más. Me siento más sola que nunca. Tengo cosas materiales, casa, auto, pero nunca me llenaron. No tengo familia. No tengo amigos. No tengo pareja. Es verdad, no tengo a nadie» es parte de lo que leía el mensaje.

Tras días en los que sus fanáticos no pararon de preguntarse por su bienestar, durante la tarde del sábado, Naya Fácil reapareció en redes sociales. La influencer subió una serie de videos de las muestras de apoyo que recibió, además de agradecer por la preocupación que mostró su público.

Junto con esto, no dudó en exponer a un usuario que se hizo pasar por vecino de su departamento, afirmando que estuvo en su casa durante todos estos días. También, se dio el tiempo de responder a la dueña de una pyme que la acusó de no devolverle dinero, pidiendo que la contactara.

Naya Fácil y su complejo momento

Ya para cerrar, Naya Fácil explicó lo que ocurrió estos días. «Jamás pensé que toda esa gente se iba a preocupar por mí, que mis vecinos iban a venir, que la prensa me iba a mandar correos. A veces uno se siente mal en la vida, muy mal, y solo publico algo sin pensar».

Junto con agregar que «yo dije, ya quizás esto del celular y las redes sociales me sobrepasa un poco, voy a dejarlo en stop un tiempo, pero, wow, uno no puede vivir sin celular, especialmente yo».

«La pasé remal, no podía levantarme de mi cama, no tenía ánimos de nada, aparte que me sentía rara. Quería dejar las redes sociales, ese fue el fin de mi mensaje, jamás pensé que lo iban a tomar de otra manera» indicó Naya Fácil.

«En conclusión, solo son días malos mis facilines, soy persona, no robot, no le pongan título que sufro de algo o no sé, yo me siento bien, a veces mal, pero es parte de la vida supongo. Ya lloré lo que tenía que llorar y ahora a seguir pa’ delante que hay gente peor que una» cerró.