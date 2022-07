El preocupante mensaje de Naya Fácil en sus redes: «Espero siempre me recuerden con una sonrisa»

Naya Fácil venía hace varios días compartiendo entretenido mensajes. Tal como en la ocasión que «llevó» a sus seguidores en el Facilón durante un día (mediante sus historias de Instagram), cargando bencina y lavando su auto por primera vez.

Sin embargo, los últimos días no han sido fáciles para la influencer. Hace un par de jornadas, informó a sus seguidores que terminó la relación con un chiquillo. El romance duró dos meses y se acabó debido a la fuerte presencia de Naya Fácil en las redes.

Este tema volvió a salir a flote en las últimas horas y además, junto con otros misteriosos mensajes publicados por la influencer a través de las historias de sus redes sociales oficiales.

Preocupación por Naya Fácil

«Mis queridos facilines, estos días han sido muy triste para mí, aún sonriendo ya no siento felicidad, me siento vacía», inició la chiquilla a través de una publicación que se repitió en todas sus redes.

Asimismo, la influencer continuó agradeciendo el soporte que le han brindado sus seguidores.

«Solo quiero agradecer su apoyo incondicional de todos estos años, hasta incluso los que no me han apoyado les desearé lo mejor del mundo. Gracias por acompañarme en mis alegrías y tristezas, pero creo todos tenemos un fin y este es el mío», añadió Naya Fácil.

Del mismo modo, continuó detallando el mal momento que está pasando, alejada de todo el mundo. «Me siento más sola que nunca, tengo cosas materiales; casa, auto, pero nunca me llenaron. No tengo familia, amigos, pareja, es verdad no tengo a nadie», continuó.

El extenso culminó con algo que pareció una alarmante despedida. «Fui feliz momentáneamente gracias a ustedes, fue lindo mientras duró. Espero algún día volver a encontrar. Se despide Nayafacil. Espero siempre me recuerden con una sonrisa y me disculpen por la decisión que tomaré», cerró la influencer en sus historias.