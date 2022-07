«Le dije lléneme»: Las primeras incursiones de Naya Fácil manejando el «Facilón»

Naya Fácil recientemente informó que acabó con dos meses de relación con un pinche, debido a cómo afectó su presencia en las redes a su comunicación con él.

Aunque la influencer dejó atrás momentáneamente la tristeza del quiebre, para compartir un día entero de ella manejando el «facilón».

Cabe recordar que la creadora de contenido está manejando sin licencia de conducir, después de que hace un par de semanas confirmó la llegada de su autito y el inicio de las clases de manejo.

Naya Fácil en la búsqueda del lavado del facilón

«Vamos a vivir una aventura» y «nos fuimos con el facilón» fueron las primeras palabras compartidas por Naya Fácil, en la búsqueda de lavar su vehículo en las calles de Macul.

Más tarde, preocupó a sus fans después de indicar que no hacía como doblar en un semáforo. «Que peligroso que andes manejando sin tener esos conocimientos Nayita», fue un mensaje que compartió la influencer asumiendo la culpa; sin embargo, aseguró que ya ha salido a manejar en diez ocasiones y que ya maneja mejor.

«Tengo que aprender x (por) las mías. Nunca tuve familia con auto de chica, primera vez que estoy conociendo esto y tengo que hacer practicando», añadió.

Por otra parte, se pudo dar un momento de distensión en su llegada a una bomba de bencina, ya que aseguró que no sabía como proceder en ese caso. «Chiquillos, voy a cargar bencina por primera vez no sé como se hace. Le dije lléneme», lanzó Naya Fácil para rematar entre risas con un «y me llenó».

Aunque después de tirar la talla y bailar en un taco, y finalmente lavar el «facilón», aclaró porqué está saliendo a manejar sin licencia de conducir.

Señaló que ha finalizado dos cursos en distintas escuelas de conducción, y que le han enseñado a manejar nueve personas. «Estoy en proceso de sacar la hora para la licencia y realizar mi prueba. Lo más probable dentro de estos días. Ojalá que me vaya bien», remató Naya Fácil a través de sus historias de su perfil social.