«Llegó el facilón»: Naya Fácil presume su nuevo auto

Recientemente Naya Fácil protagonizó una particular polémica, esto luego de que le contara a sus seguidores en Instagram que recibió una citación de la fiscalía; a raíz de una denuncia de la municipalidad de Caldera, por un video que se viralizó en 2019 por redes sociales.

Frente a esta situación, la chiquilla no está muy contenta, por lo que por medio de sus historias aseguró que «Seguro voy a ir a Fiscalía, estos políticos no se cansan de sacar multas para el bolsillo de ellos. Jajajajaj no estoy niai con ir ni nada, que les quede claro, están acostumbrados a sacarle las lucas a la gente. Yo no soy del sistema. Soy antisistema».

Hay que recordar que en el polémico video, Naya Fácil aparece sacándose la ropa al interior de la iglesia San Vicente de Paul de Caldera; lo que dejó la grande entre los usuarios de Twitter. Tanto así, que en ese momento se disculpó con los creyentes que se sintieron pasados a llevar.

Naya Fácil presenta su nuevo auto

Pero dejando atrás esta incómoda situación, ahora la influencer está enfocada en la llegada de su nuevo auto. Esto debido a que recientemente compartió varias historias mostrando que se estaba preparando para dar el examen de manejo.

Así que tras una larga espera, durante la tarde de este lunes, al fin Naya Fácil recibió su esperado vehículo, al que de cariño le puso «Facilón». Por lo mismo que a través de redes sociales no dudó en compartir una postal posando arriba del auto y un video mostrándolo.

«Hola mis facilines, miren con qué me encuentro acá, con el Facilón, mi nuevo autito. Se los voy a mostrar, aquí voy a andar yo, ahora, como alcaldesa» comenzó señalando en el registro donde aparece subiéndose y saliendo por el sunroof.

Para cerrar, la chiquilla afirmó: «miren qué maravilloso, está demasiado lindo». Obviamente que en cosa de minutos recibió más de 138 mil me gusta y cientos de mensajes de sus seguidores, felicitándola por la inversión.