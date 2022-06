Julianno Sosa se va contra AK4:20 tras polémica por Ultra Solo Remix: «El Poli te compró zapatillas»

En un éxito total se convirtió el lanzamiento de Ultra Solo remix, llegando rápidamente a los primeros lugares en las plataformas de streaming. Pero la canción se ha visto de lado en medio de la polémica de Polimá Westcoast y AK4:20, quien habría sido «bajado».

Como te contamos anteriormente, esta situación sería ni más ni menos que por un triángulo amoroso que involucra al creador del tema. Resulta que Soulfía, reconocida cantante nacional, es la ex pareja del Richboy; y en el último tiempo se habría mostrado más que cariñosa en redes sociales con el segundo artista en discordia.

Aunque ninguno de los involucrados ha salido a hablar del tema, Pailita, quien aparece en ambas versiones, dio su versión. «esas son cosas internas. La canción es del Polimá. El Poli ve a quién mete y a quién no mete en la canción. Ustedes no tienen por qué meterse, ustedes tienen que apoyar la canción no más. Si al fin y al cabo uno después puede hacer un tema con el AK, el Poli puede hacer un tema con el AK, no tienen por qué enojarse».

Julianno Sosa sin filtro contra AK4:20

Cuando parecía que todo iba a calmarse, Julianno Sosa, intérprete de Cochinae, se lanzó con todo, dejando la grande en el mundo de la música urbana. «Caca4:20 te paso por los co… acuérdate que acá en Miami iba a volarte las babas y tu hermano te salvó» lanzó en una historia.

Además de agregar que «el Poli te compró zapatillas cuando andabas llorando que andaban todos nítidos menos voh, el Poli te compró zapatillas y después le salí con la empanada al Poli, con la empanada a mí»; afirmando que entre ambos artistas hubo un problema.

«Acuérdate que el problema empezó cuando empezaste hablar mal de mi manager al frente mí» continuó Julianno Sosa, según lo indicado por radio ADN.

Pero AK4:20 no se quiso quedar callado y por la misma red social salió a responder. «Las zapatillas que me regaló fue porque las había ocupado en un show, o no @richboywest (Polimá Westcoast) (…) Y que hablan de plata, si tuve que pagar 25 mil a tu manager y 6 temas que tuve que regalarle, jajaja yo no le como a ni un weón».