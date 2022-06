Naya Fácil recibe citación legal por video donde se quita la ropa en iglesia

Naya Fácil dejó la grande en las redes sociales, específicamente en Twitter. Pero curiosamente no ahora, sino que en octubre de 2019 cuando subió un video desnuda en la iglesia San Vicente de Paul de Caldera.

«La más fácil en la iglesia, amén!», dice la publicación del video según consignó con Concierto, donde la influencer muestras sus pechos y se baja los pantalones en el lugar religioso.

Esto provocó que le cayeran encima una ola de críticas en ese entonces, especialmente de comunidades religiosas y de la alcaldesa de Caldera, Brunilda González. Pero el tema no quedó ahí, ya que según relató Naya Fácil recientemente en sus historias de Instagram, aquel episodio antiguo le trajo consecuencias en la actualidad.

El pasado la condenó

«La alcaldesa no se si me demandó o que wea, pero me llegó este papel de Caldera de Copiapó, parece que voy a tener que ir a la fiscalía y yo con cada wea que salgo», inició Naya Fácil a través de su red social.

Asimismo, la influencer continuó diciendo «algo público, del patrimonio, no se qué y sale hasta el abogado que me designaron. La media cuestión chiquillos, les digo altiro que yo no tengo tiempo pa’ andar así, si me quieren hacer lo que sea», añadió.

Sus seguidores la respaldaron, incluso una internauta que es de Caldera y que aseguró querer mucho a su ciudad; pero tildó de corrupta a la alcaldesa Brunilda González. «Voy a hablar con mi abogado pero plata a mi no me van a sacar, prefiero pasar una noche en el calabozo, pero yo no trabajo para político», señaló Naya Fácil también a través de sus historias.

Incluso, la conocida influencer aseguró que ella no había destruido nada en la iglesia ni tampoco tocó nada. «No sabía que no podía mostrar mi cuerpo. Si es mi cuerpo y no había nadie en ese momento para incomodarlo. Después ingresó gente y yo me tapé altiro», remató a través de su red social.