«Voy a desenmascar a este w…»: La «pelea» entre Balbi El Chamako y Gino Mella

La música urbana chilena ha crecido de una forma notable en los últimos meses. Esto ha sido posible en gran parte por la unión del escena nacional, lo que se ha visto reflejado en las diversas colaboraciones entre varios de los artistas más pegados de Chile.

Sin embargo, hay excepciones como los conflictos entre cantantes como El Bai con El Jordan 23 y Bayron Fire, o la reciente tiradera cruzada entre Julianno Sosa y AK4:20. Esto se pareció repetir en la última jornada entre Gino Mella (intérprete del viral «Tay Papo») y Balbi El Chamako. Todo previo al lanzamiento del videoclip oficial del tema «Olvidona».

¿Qué pasó entre Gino Mella y Balbi El Chamako?

Resulta que hace poco se estrenó la colaboración entre los artistas antes mencionados, junto Lleflight y El Futuro Fuera de Órbita, bajo la producción de Best.

Aunque Balbi El Chamako, entre toda la expectación de la canción, publicó un enigmático mensaje. «Funen esto…», escribió de entrada para después compartir una foto con Gino Mella con una polémica acusación.

«@ginomellaa hizo que me bajaran de este proyecto y mañana no saldrá mi parte en el video. Saben que rompí y me bajan… keo loco», añadió el intérprete de «Ponle» junto a Marcianeke y El Bai.

Además, el artista urbano compartió una foto con emojis de cerdos en las caras de Gino Mella y Best. «Voy a desenmascarar a este wn atentos a mi muro. Uno siempre actúa bien, pero hay gente que no piensa igual», complementó Balbi El Chamako.

Por su parte, la voz de «Paloma» contestó con la misma foto un emoji en la cara de su colega. «Tu sabí porqué te bajé, y te lo dejé claro. No vengas a hacer polémicas», fue su respuesta. Pero los «cerditos» no quedaron, ya que el mismo Gino Mella cerró la «polémica» con un tajante «no trabajo más con gente así».

Pese a toda la polémica, expectación y tristeza entre los fanáticos, finalmente salió el mismo cantante a aclarar que todo era una broma. «Las estadísticas suben altoke cuando se trata de peleaaaa», señaló.

Asimismo, pidió apoyo al género urbano chileno previo al lanzamiento del video de la colaboración recientemente estrenada. «Apoyen el junte, la amistad, no las polémicaaas. Los amo mañana a rromperrrrr con el videoooo», cerró el artista urbano.