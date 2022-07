El Jordan 23 responde con todo a «palo» de El Bai: «Chántate el casco y el chaleco»

El Jordan 23 es el quinto artista más escuchado a través de Spotify en Chile. Cuenta con más de 3 millones de oyentes en la plataforma musical y es dueño de varios «palos» como «Anti Rana», «Bailando» y «Flaytiando».

Asimismo, es uno de los cantantes urbanos que están dominando la escena urbana nacional. Aquello quedó demostrado tanto en el Festival La Junta como en el pasado Super Smash, donde en ambas ocasiones con un Movistar Arena repleto corearon sus canciones. Tanto con él presente y también sin su presencia.

Aunque recientemente, El Jordan 23 no hizo estallar las redes con algunos de sus tantas canciones que se pegan al instante, sino que con un conflicto con el también artista urbano, El Bai.

Este último le recordó una compleja historia que ocurrió cuando el autor de «Si Sako la 40» tenía 16 años; robó un auto con un amigo, quien murió en una persecución policial del mismo delito y posteriormente fue privado de libertad. Todo antes de que el cantante se dedicara a la música.

«El Jordan dice que ha roao’ y en puros autos se ha quedao'», dijo El Bai en uno de sus más recientes presentaciones, dirigiéndose a uno de los cantantes más pegados en Chile.

La advertencia de El Jordan 23

«Te lo dije en la cara, maricón y la conch… ¡en la cara! Y ahora ‘te voy terciarte’, hijo de la pe… calmao, nomás, que la calle es entera chica. Así que chántate el traje de tanque, chuchet…, chántate el casco y el chaleco, toda la hueá, hijo de la p… Te voy a hacerte cag…», lanzó El Jordan 23 en una transmisión en vivo de su cuenta de Instagram.

«Graben esta weá. Yo no ando ná pa’ las redes, pero graben esta weá, pa’ que el perro chu… no pueda ni dormir. Yo no estoy ni ahí con andar metido en polémicas cu…, pero si vo’ te matriculái conmigo, tení’ que ponerte los pantalones», lanzó el intérprete de «Ando» a través de su red social en el video rescatado por la cuenta de YouTube «IAM THE CORTE».