Lucila Vit se luce con sensual video bailando un tema de Bad Bunny

Lucila Vit deslumbró a todos en su cuenta de TikTok con más de 100 mil seguidores. La modelo argentina se unió al casi millón de videos del «trend» de uno de los temas de Bad Bunny, titulado «Tarot».

La personal trainer trasandina subió la temperatura de la jornada fría en la capital, mediante un sensual registro que cosechó miles de vistas y decenas de piropos.

Enamoró a sus seguidores de TikTok

«Un poco de movimiento para esta tarde tan fría», escribió Lucila Vit en la bajada del video, que superó las 100 mil reproducciones.

La ex chica Yingo dejó embobados a sus seguidores con un breve video de 15 segundos, donde baila con un vestido negro. Esto le permitió llenarse de comentarios positivos que hicieron alusión a la belleza de la trasandina.

«La más linda de Argentina»; «La mujer más hermosa. Tu eterno admirador y enamorado»; «Siempre bella»; «Termina con ser tan linda»; «Preciosa mujer»; «Eres perfecta»; «Siempre la mejor»; «Lejos la mejor jugada del gran Rafael Olarra», fueron algunas de las reacciones en el viralizado video de TikTok.

¿Un triángulo amoroso con Rafael Olarra?

Lucila Vit asistió hace un par de días al programa de conversación de Julio César Rodríguez, Pero con Respeto. Allí tocaron una polémica que afectó de sobremanera a la modelo trasandina en su día; un supuesto triángulo amoroso con la ex pareja de Rafael Olarra, la comunicadora Natalia Mandiola.

«Se decía que yo me había mentido en un triángulo, yo viviendo en México, como que me habían visto acá. Y yo estaba allá en la pandemia, no podía viajar, era un poco ilógico», explicó Lucila Vit en el espacio de Chilevisión.

Además, la trasandina enfatizó sus palabras diciendo «es feo cuando se meten en tu vida y mienten, es lo peor» y remató el tema expresando «jamás me metería en una relación».