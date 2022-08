Mamá de Camila Recabarren hace pebre a Paty Maldonado: «Señora fea y momia»

Sin duda, una de las chiquillas que más ha dado que hablar a lo largo de los últimos días es Camila Recabarren. Y es que desde que la chiquilla volvió a redes sociales tras haber sido funada, muchos han salido a comentar sobre su vida personal.

Recordemos que hace algún tiempo, una chilena radicada en Estados Unidos acusó que la ex-Miss Chile: «No pagó el arriendo. Se fue como rata sin pagar 1300 dólares. No pago agua ni luz ni gas. Y dice que no tiene plata porque tiene hija. La loca no tiene ni pa comer. Fuma todo el día, se droga con hongos y estando con su hija presente».

Sin embargo, Recabarren respondió a la denuncia asegurando que ya pagó su arriendo. Sin embargo, los críticos no se quedaron callados.

Paty Maldonado mete la cuchara y recibe tremendo palo

En un capítulo reciente de Las Indomables, Paty Maldonado y su compañera de panel Cata Pulido discutieron la situación actual de Recabarren. En esa línea, la ex-Mucho gusto afirmó con respecto al físico de la ex-Miss Chile: «Mira cómo está físicamente, le pasó un camión por arriba, está destruida».

Asimismo, en otra ocasión, Catalina Pulido afirmó: «Es lamentable, no se rodeó de buena gente, me da la impresión y cayó en un estado de amistades que le hicieron mucho daño. El problema es que tiene una hija y puedes carrearla a estas situaciones. Encuentro que está complicado para ella».

Pero ahora, fue la misma mamá de la chiquilla quien salió a defender a Camila Recabarren, soltando todo lo que tenía en contra de «la maldito». A través de sus historias de Instagram y según rescató la cuenta «realityculiao», la progenitora de la ex-Participante de MasterChef Chile, afirmó: «Señora fea y momia, a ti te paso un tres y no te corto la lengua«.