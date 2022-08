Camila Recabarren responde a críticas por publicación relacionada con «la regla»

Una de las chiquillas que más polémicas ha protagonizado en el último tiempo ha sido Camila Recabarren. Recordemos que la ex-Miss Chile dejó la embarrá en redes sociales luego de haber sido funada por «no-pago de arriendo». Asimismo, su estilo de vida llamó la atención de sus seguidores, quienes no pudieron evitar preocuparse por ella.

Quien la denunció, aseguró que: «No pagó el arriendo. Se fue como rata sin pagar 1300 dólares. No pago agua ni luz ni gas. Y dice que no tiene plata porque tiene hija. La loca no tiene ni pa comer. Fuma todo el día, se droga con hongos y estando con su hija presente».

Sin embargo, Recabarren respondió a las críticas volviendo a Instagram y asegurando: «Pa’ las viejas sapas, mi arriendo esta mega pagado, no manches wey. No he aprendido tanto inglés, pero sí mexicano».

Recabarren sigue respondiendo críticas

Ahora, la chiquilla volvió a marcar la pauta por una nueva polémica. Todo porque Camila Recabarren compartió una foto donde mostraba «la naturalidad de la menstruación». Y la respuesta del usuario que criticó este tipo de contenido, no le pareció nada amistosa.

Según reportó La Cuarta, el irritado usuario de Instagram comentó: «¿Libre expresión? Eso es ser enferma de ordinaria, ctm, a quien le importa si sangras o no, si todas lo hacen… la tele les hace daño wn. ¡Entera ordinaria!»

A esto, Camila respondió con pantallazo del mensaje. Sin embargo, borró el nombre del usuario, para afirmar sobre la misma imagen: «¡Tratos de Chile! Qué pena. Amor pa Chile y el mundo entero«.

Por otra parte, aprovechó de añadir: «no es solo la exposición, gente con tanto odio y rabia en su corazón me da lástima«. Mira la polémica imágen acá mismo:

Y tú ¿qué opinas? ¿Camila Recabarren se pasó esta vez con sus publicaciones o todas las mujeres tienen derecho a hablar cómo quieran de su propia menstruación?