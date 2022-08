Revelan el duro momento de Kathy Orellana: «está muy peleada con la familia»

Sin duda, una de las famosas que más ha preocupado a sus seguidores con sus actualizaciones en redes sociales es la ex-Rojo Katherine Orellana. En más de una ocasión ha compartido registros en los que se le ve discutir, insultar y después disculparse por sus actos. Unos videos que han alertado a sus fanáticos y cercanos.

A comienzos del mes pasado fue cuando Katherine Orellana compartió unas preocupantes historias a su Instagram. «Buenos días, cómo les baila… a todos mis pecadores del mundo. Estoy hecha mierda», expresó en aquel momento la cantante.

Pero la ex Rojo no se quedó ahí, ya que en esas mismas publicaciones dejó una especial reflexión. «No importa, pero ya me paro. Esa es la hueá, que quería explicarles, me paro», añadió en otros de los registros que preocuparon a sus seguidores y que se viralizaron rápidamente.

Y recientemente, Orellana salió a comentar sus dichos anteriores. «Es tan difícil entender que nos caímos, pero será para todos pararnos», comenzó diciendo Kathy Orellana en una historia en su perfil de Instagram junto a su hijo, a quién le tapó su cara con el sticker de un corazón azul, guiñando el ojo.

«Gracias a todos los que estuvieron en aliento. Gracias y otra página sigue y otra canción sigue», concluyó la morenaza de Rancagua a través de su red social.

Sergio Rojas comenta la situación de Orellana

Ahora, el periodista y panelista de Me Late, Sergio Rojas salió a comentar la realidad de Katherine Orellana en su clásico live. Ahí aprovechó de afirmar que, según lo que le han dicho cercanos de ella, el pasar de la «morenaza» no es muy bueno.

“Me enteré por personas que viven en Rancagua que ella no está pasando por un buen momento. Ella está bien sola, está muy peleada con la familia, entiendo que tampoco tiene amigos (…) Está muy sola, está muy perdida, se siente muy abandonada y es parte de ese abandono que la tiene nuevamente consumiendo cosas que la tienen sumida en una especie de depresión, está muy perdida“, dijo el panelista de Me Late.

“Sus amigos ni siquiera se juntan con ella, porque me decían ‘Sergio, está imposible’. Es muy errático su comportamiento, está muy enojada con la vida (…) Es una galla tremendamente talentosa pero está muy perdida, me da pena verla así. Creo que es una cabra muy buena”, concluyó Sergio Rojas, según reportó Radio ADN.