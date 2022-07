Katherine Orellana sube sentida reflexión tras preocupante video viralizado

A comienzos del presente mes fue cuando Katherine Orellana compartió unas preocupantes historias a su Instagram. «Buenos días, cómo les baila… a todos mis pecadores del mundo. Estoy hecha mierda», expresó en aquel momento la cantante.

Pero la ex Rojo no se quedó ahí, ya que en esas mismas publicaciones dejó una especial reflexión. «No importa, pero ya me paro. Esa es la hueá, que quería explicarles, me paro», añadió en otros de los registros que preocuparon a sus seguidores y que se viralizaron rápidamente.

Su condición en el video fue compartido en tantas ocasiones, que incluso llegó a las manos de Paty Maldonado, quien se refirió al tema en «Las Indomables», su programa de YouTube donde analiza temas del acontecer nacional, junto a la actriz Catalina Pulido.

La ácida opinóloga en este caso, no descuero a la artista nacional, sino que aseguró haber cantado con ella y lamentó lo que Katherine Orellana estaba pasando. «Me dio mucha, mucha pena verla. Sí te vas a parar Kathy y vas a tener que hacer un tremendo esfuerzo por tu hijo. Yo sé que lo vas a lograr», expresó Paty Maldonado poco antes que la misma cantante se manifestara en su cuenta de Instagram.

El especial mensaje de Katherine Orellana en su red social

«Es tan difícil entender que nos caímos, pero será para todos pararnos», comenzó diciendo Kathy Orellana en una historia en su perfil de Instagram junto a su hijo, a quién le tapó su cara con el sticker de un corazón azul, guiñando el ojo.

De la misma forma, la cantante finalizó su publicación con agradecimientos y una referencia artística. «Gracias a todos los que estuvieron en aliento. Gracias y otra página sigue y otra canción sigue», concluyó la morenaza de Rancagua a través de su red social.