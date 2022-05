Catalina Pulido revela que fue infiel: «Tirábamos fuego»

Como ya nos tienen acostumbrados, Patricia Maldonado y Catalina Pulido volvieron a la palestra. Todo luego de lanzar un nuevo episodio de su programa de YouTube «Las Indomables», donde discuten sobre todas las cosas que pasan en farandulandia.

Sin embargo, recientemente el par de polémicas actrices fue noticia por una sorprendente revelación que realizaron su espacio online. Todo cuando Pulido reveló detalles de un escabroso arranque amoroso; en el cual le fue fiel a sus parejas.

En esa línea, Catalina aseguró con respecto a la infidelidad: «me pasó una vez, me pasó porque mi relación estaba irremediablemente rota».

Pulido continuó afirmando: “Paramos en Pucón porque nos íbamos por los bosques a Argentina, arrendamos unas cabañas y en la cabaña de al lado había un gallo con el que nos vimos y fue… quedó la cagá, esa cosa de que te ves y tu dices ‘ah concha…’”.

El candente relato de Pulido

La actriz continuó contándole la historia a Maldonado, afirmando que: “Nos hicimos amigos, su familia y mi familia, no se qué. Yo estaba comprometida, estaba emparejada pero el papá de este muchacho me pasó el número de él… Tirábamos fuego y yo no me podía sacar de la cabeza, lo veía en todos lados, me tenía mal, hasta que me tuve que sacar las ganas”.

Finalmente, Pulido cerró afirmando que tras el desliz decidió terminar con su pareja de ese entonces. «Me separé, después no duró mucho tiempo y posteriormente viví mi soltería a concho», añadió, según reportó La Cuarta.

Las Indomables se refieren a López

Tras el veredicto en contra de López, la que salió a hablar fue Patricia Maldonado a través de su programa de YouTube «Las Indomables».

La «Indomable» partió afirmando que «no conoce a López» y que: «si lo he visto, no tengo idea quién es. Lo conozco por televisión; porque no tendría que conocerlo porque yo no hago cine y él hace cine».

Sin embargo, aseguró que «le llama la atención» porque: «a mí me parece que todos los acosadores y violadores deben ir a la cárcel. Todos ¿por qué uno tiene más prensa y otros no?».

«Entonces, a qué voy ¿por qué este show mediático? Si el cura Felipe Berrios fuera encontrado culpable, ¡tendría la misma suerte que Nicolás López? ¿Va a ser juzgado por 5 años y un día?», cerró.