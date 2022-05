«Vamos a hacer historia»: El especial agradecimiento de Daddy Yankee a sus fans chilenos

¡Histórico! Esa es la principal denominación para definir lo que generó Daddy Yankee en sus fans chilenos durante esta jornada. Desde la preventa fallida de este miércoles 18 de mayo, hasta su tercer concierto agotado durante esta jornada pasadas las dos de la tarde, marcaron un especial día para la música en Chile.

Esto debido a que ningún artista en la historia de nuestro país había vendido 3 estadios Nacionales en un día. Solo bastaron cinco para que los seguidores de «El Cangri» arrasaran con los tickets y marcaran un récord histórico en el marco de la gira de despedida de Daddy Yankee; «La Última Vuelta World Tour».

Memes, masiva participación en los concursos por la gente, compartiendo sus tristeza y felicidad; distintas fueron las reacciones de la caótica venta de entradas para las tres presentaciones del Big Boss, quien le dedicó un especial video a sus seguidores a través de sus redes sociales.

«Bueno, estoy aquí ensayando, preparándome para la gira y me acaban de dar esta noticia; que toda mi gente de Chile, más de uno punto y pico millones de personas haciendo fila para los conciertos. Increíble, gracias», lanzó de entrada Daddy Yankee en el video de agradecimiento que superó las 50 mil reproducciones en Twitter.

De la misma forma, el Big Boss continuó expresándose con una sonrisa de oreja a oreja y con sus clásicos lentes oscuros. «Gracias mi gente de Chile. Vamos a hacer historia por allá y vamos a disfrutar de esos grandes éxitos que ustedes han hecho los favoritos (…) Legendaddy vamos a cantarlo pronto a coro, todo el mundo en vivo. Los amo Chile, DY», remató el legendario King Daddy a través de sus redes sociales demasiado feliz por el logro histórico con sus fanáticos de Chile.

Gracias Chile 🇨🇱 no lo puedo creer. Con esa noticia se me triplicaron las fuerzas para complacer a todo ese millón y pico de personas que me quieren ver en vivo. LOS AMO ♥️

— Daddy Yankee 🐐 (@daddy_yankee) May 19, 2022