Paty Maldonado sobre López: «todos los violadores deben ir a la cárcel»

La palestra y las opiniones de lo que va de semana se han visto bastante influenciadas por un hecho judicial que impactó a todo Chile. Se trata de la lectura de sentencia al cineasta Nicolás López, quien fue encontrado culpable en juicio por abuso sexual.

Y es que los impactantes hechos que han salido a la luz producto del escrutinio alrededor del cineasta han marcado la pauta noticiosa. Las reacciones de las actrices que lo defendieron; y los comentarios de la farándula se ha propagado rápidamente.

Ahora, tras el veredicto en contra de López, la que salió a hablar fue Patricia Maldonado a través de su programa de YouTube «Las Indomables».

¿Qué dijo Maldonado sobre López?

La «Indomable» partió afirmando que «no conoce a López» y que: «si lo he visto, no tengo idea quién es. Lo conozco por televisión; porque no tendría que conocerlo porque yo no hago cine y él hace cine».

Sin embargo, aseguró que «le llama la atención» porque: «a mí me parece que todos los acosadores y violadores deben ir a la cárcel. Todos ¿por qué uno tiene más prensa y otros no?».

«Entonces, a qué voy ¿por qué este show mediático? Si el cura Felipe Berrios fuera encontrado culpable, ¡tendría la misma suerte que Nicolás López? ¿Va a ser juzgado por 5 años y un día?», cerró, según reportó La Cuarta.

La Condena

Con respecto a la lectura resumida de los cargos, López: «Se absuelve a Nicolás López de la sindicación de los siguientes delitos. Del delito de violación, supuestamente perpetuado en Viña del Mar; ultraje público a las buenas costumbres, presuntamente cometido en la Ciudad de Santiago». Asimismo, continuó dejándolo fuera todos los cargos de violación.

Por otra parte, condenaron a López a «5 años y 1 día por delitos de abuso sexual»; se le penó «a optar a cargos públicos mientras dura la condena». La pena se deberá cumplir plenamente, y además se le prohibió acercarse a las víctimas por un tema de 5 años y 1 día (es decir, lo que dura la condena).