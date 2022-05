Raquel Argandoña critica a Tonka Tomicic por usar látex: «no le ayuda»

Tonka Tomicic culminó la semana con la intención de compartir una osada y entretenida postal en su cuenta personal de Instagram. En la red social dejó la grande con desnudo casual, en el marco del proceso donde mostró su proceso para entrar un traje de latex.

Sin embargo, la publicación fue inmediatamente bajada de sus redes por mostrar «desnudos».

«No resultó. Llama la atención que bajen esta fotografía que no es un desnudo total, en rigor no muestra nada, sólo piel y los videos mostraban el proceso para ponerme un video de látex, que incluyó mucho talco. He visto en Instagram fotografías artísticas, incluso en traje de baño, de alta connotación sensual o más erótica y no las bajan», expresó la animadora.

Los pesados comentarios de Raquel Argandoña al respecto

Y a pesar de que la publicación salió rápidamente de redes sociales, las opiniones no se hicieron esperar. Y unas pesadas palabras surgieron del capítulo de ayer de «Zona de Estrellas», expresadas por nadie más que Raquel Argandoña.

En esa línea, «La Quintrala» aseguró: “Sobre esta foto, yo voy a ser muy sincera, creo que no era necesario. Ella sale espectacular pero no es la visión que tenemos de Tonka Tomicic, no es la imagen que tenemos de ella”.

“Ella pone ahí que todo es un proceso para usar un vestido de látex (…) yo usé un vestido de látex, en el ‘Bailando’ de Martín Cárcamo usé un vestido de látex y nunca hubo tanto show. Yo creo que ella quiso provocar algo y si ella quiso provocar algo, lo logró, pero no sé si era necesario”, agregó, según reportó La Cuarta.

Finalmente, Argadoña aseguró que Tonka cometió un error publicando la foto. Bajo dicho contexto añadió: “yo de verdad creo que la persona que le aconsejó publicar esa foto no es amigo, es un enemigo porque la perjudicó. Es mi manera de pensar. No quiero que se me malinterprete: Tonka se ve estupenda y está mejor que nunca físicamente. Está delgada, regia, todo”.

«La Quintrala» concluyó asegurando que: “Viene de un periodo terrible para ella siendo la numero uno, la saquen de pantalla por un periodo. Ella se toma esta foto, creo que no le ayuda, no suma. No es la Tonka que nosotros estamos acostumbrado a ver”