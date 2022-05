¿Cuál fue la foto que provocó la censura de Instagram a Tonka Tomicic?

Tonka Tomicic culminó la semana con la intención de compartir una osada y entretenida postal en su cuenta personal de Instagram. En la red social dejó la grande con desnudo casual, en el marco del proceso donde mostró su proceso para entrar un traje de latex.

Según relató la actual jurado del programa de Canal 13, «Starstruck», le preguntó al productor del espacio televisivo (Patricio Valdivia) si le gustaba y procedió a subir a su Instagram después de la respuesta positiva; pero el registro solo duró 15 minutos arriba. Aunque la animadora no se rindió y procedió a subirla con un filtro de arcoiris, pero tampoco sirvió de mucho.

«No resultó. Llama la atención que bajen esta fotografía que no es un desnudo total, en rigor no muestra nada, sólo piel y los videos mostraban el proceso para ponerme un video de látex, que incluyó mucho talco. He visto en Instagram fotografías artisiticas, incluso en traje de baño, de alta connotación sencual o más erótica y no las bajan», expresó Tonka Tomicic en conversación con LUN.

La foto y la solución a la censura

La animadora aseguró que volvió a subir la foto pero con un filtro en blanco y negro, a través de la cuenta de Patricio Valdivia, y ahí se mantuvo arriba. «No sé cuál es el algoritmo que usa Instagram para filtrar las fotos, esta toma finalmente era graciosa, contando que entre cuatro personas tuvieron que ponerme el vestido», complementó en el medio antes mencionado.

Finalmente Tonka Tomicic siguió la linea de la publicación en la red social del productor de «Starstruck»; subió la foto por tercera vez y con el mismo filtro en blanco y negro. El carrusel de fotos obtuvo más de 36 mil me gusta y casi mil comentarios. «Al parecer al ponerle ese filtro este algoritmo no lee el color de la piel. Mucha gente está empezando a subir las fotos así para que no se las bajen», remató la jurado jurado del programa de Canal 13 en la entrevista.

Revisa a continuación la segunda foto censurada y la tercera que se mantiene arriba: