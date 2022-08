Maura Rivera y su furia en contra de la violencia: «Estamos todos chatos»

Sin duda, la escalada de violencia en Santiago está fuera de control. Y uno de los hechos más comentados a lo largo de los últimos días con respecto a los duros crímenes que se han vivido en la capital, es uno ocurrido el pasado domingo en la Costanera Norte.

En este, un grupo de maleantes trataron de robar un vehículo en medio de un túnel. Todo, amedrentando a los conductores con pistolas y balazos; lo que dejó a una gran cantidad de niños llorando.

El hecho causó diferentes comentarios dentro del mundo de la farándula y los comentaristas televisivos. De hecho, muchos famosillos alzaron su voz en contra del aumento en la violencia de los crímenes. Y la última en sumarse a los reclamos es la chilena Maura Rivera.

Maura Rivera en contra de los delitos violentos

A través de sus historias de Instagram, la ex-chica Roja comentó: «Hasta cuando cresta viviremos así… esto va en aumento y nadie hace nada».

Luego, pasó a compartir un video compilatorios de los matinales hablando del violento hecho. «Qué hacer si mis hijos son testigos (leyó en el GC del Buenos Días a Todos). O sea, a lo que hemos llegado en este país. Tenemos que preparar a nuestros niños para las encerronas. O sea, quitarles toda su inocencia linda que tienen«, agregó, según reportó La Cuarta.

Asimismo, Maura Rivera agregó furiosa: «Esto es de siempre, sí, pero va en aumento, ¿cuándo tendremos más protección? ¿Cuándo andaremos tranquilos? ¿Cuándo cresta se hará algo concreto?».

«Les cuento que yo no veo mucha tele, la prendo casi nada, solamente veo series de vez en cuando, y hoy día me quedé en la mañana más tiempo y vi noticias. La mayoría de los canales estaban transmitiendo lo que son las encerronas, portones, robos y la verdad que tener que preparar a nuestros hijos para eso, es lamentable. Yo creo que estamos todos chatos, estamos chatos de estar viviendo así y que no se avance», cerró.