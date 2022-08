La potente respuesta de LaJunta tras ninguneo a artistas urbanos

La música urbana chilena continua con su crecimiento sostenido, que viene de los últimos meses. Varios artistas nacionales y lo mismos oyentes en nuestro país han posibilitado que se considere a Chile como la capital mundial de Reggaetón.

Aun así, después del éxito de los cantantes nacionales continúan las críticas desde distintos sectores. Aquello se pudo observar en una de las últimas ediciones de «Contigo en la Mañana», el matinal de Chilevisión donde la periodista Monserrat Álvarez cuestionó los videos del género.

Esto ocurrió mientras se hablaba del caso de Víctor La Voz, un artista urbano nacional a quien le quemaron recientemente su camioneta en Barrio Yungay.

Esto fue replicado por Publimetro, pues el medio de comunicación nacional cubrió la opinión vertida por Álvarez. La periodista le habría dicho a Julio César Rodríguez que no lo invite a LaJunta, mientras que el animador no respondió a esta sugerencia y dijo que no lo conocía.

Asimismo, el medio aseguró que esta es una más de las críticas que recibe el programa de YouTube a los músicos «cuyos videos hacen alusión al consumo de drogas, muestran armas y se jactan de estar forrados de dinero, de dudosa procedencia», afirmación que fue cuestionada en un comunicado oficial de High y LaJunta.

La respuesta oficial de LaJunta

«Es lamentable que aún sigan comparando a artistas que hoy viven de la música, con delincuentes. Intentando socavar todo el trabajo y esfuerzo con opiniones cargadas de prejuicios», iniciaron en el comunicado oficial.

De la misma forma, se aclaró que durante los 42 capítulos de LaJunta se ha intentado «dar espacio a historias de personas que estuvieron en el Sename, sufrieron abuso sexual, pobreza extrema, abandono y otros factores desfavorables para crecer y desarrollarse de forma óptima», agregaron.

Igualmente, se aclaró que gracias al trabajo de los artistas urbanos, han podido salir adelante. También emitieron su opinión, en cuanto al punto que más se critica al género. «Retratar realidades de la población en sus canciones o videos clips no quiere decir que los/as artistas que han estado en LaJunta delincan», complementaron.

Para cerrar, LaJunta realizó una especial invitación a investigar sobre los ingresos que pueden tener los artistas urbanos por un hit musical. Además de lo que también ganan por presentación en vivo.

«Probablemente, después de esa simple investigación, resuelva su cuestionamiento sobre la ‘dudosa procedencia’ del dinero de los artistas», cerraron en el comunicado que fue aplaudido entre sus miles de seguidores.