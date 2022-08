«No se me sube la fama cu…»: La reacción de un youtuber español tras su polémica con Cris MJ

EduKingz es un youtuber español con más de 302 mil suscriptores, quién se dedica principalmente a reaccionar a los lanzamientos de música urbana.

A diferencia de otros creadores de contenido, EduKingz realiza un especial énfasis al producto nacional, por lo que se ha ganado un reconocimiento especial por los seguidores de nuestro país.

Es por eso que hace dos semanas subió un video conociendo a Cris MJ, quién estaba realizando varios conciertos por España. El youtuber grabó el momento en que se juntaron e incluso le regaló la camiseta de España con su número.

Pero a pesar de todo el apoyo recibido y las buenas reacciones, hubo una mala noticia para los seguidores: EduKingz no subió la segunda parte. Esto debido a los problemas presentados tanto por el equipo como por el mismo Cris MJ.

¿Se le subió la fama a Cris MJ?

Hace poco salió a pegarse el remix de Pantano, el tema de King Savagge que juntó a artistas de la talla de Marcianeke, El Jordan 23, Drakomafia y L-Gante. Y cómo es habitual, EduKingz reaccionó a varios de los lanzamientos chilenos, incluido Pantano Remix.

La canción la disfrutó bastante, en especial la combinación con la cumbia 420. Incluso, también el flow de Cris MJ, con quien tuvo la reciente polémica. «Yo voy a ser sincero: me da un poco de asco que me guste, pero no puedo fingir que no me gusta. Lo hace bien», aseguró el youtuber español entre risas.

Pero la cosa no quedó ahí, ya que Edukingz escuchó una parte de Cris MJ que al parecer, no le hizo mucho sentido. «Sigo siendo el mismo, no se me sube la fama cu…», dice el artista urbano nacional, donde el youtuber español reaccionó con un «¿qué?», tomó agua y continuó disfrutando del tema.

¿Por qué no le permitió subir la segunda parte?

El youtuber español subió un video explicando lo que ocurrió con el segundo video junto a Cris MJ, con el fin de detallar lo que pasó. Aseguró que tenía listo el video, se lo envió al manager del artista nacional y que no tuvo respuesta.

Además, confirmó que venía tratando de reunirse con Cris MJ desde hace tres meses. No le decían nada, iba a asistir a la grabación de un video (se canceló) y finalmente se concretó la reunión menos de una semana antes.

EduKingz también aclaró quería tirar mala onda a nadie, porque si ese fuera el objetivo. Habría dicho el nombre del tema que venía después y quienes estarán en el remix de «Una Noche en Medellín».

El youtuber español expresó que tanto con el primer video subido como con el segundo que no vio la luz, le pusieron muchas trabas por la duración de los videos.

«Tenía mucha ilusión por conocer a Cris, para mí fue algo épico, super guay. Pero yo también he tenido gastos: en ir a Madrid y volver ha sido como 120 euros», detalló EduKingz agregando que gastó aproximadamente 700 dólares para conocer al artista urbano.