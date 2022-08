Naná Hernández revela por qué no aceptó participar de la campaña de Boric

La noche de este sábado se emitió un nuevo capítulo de ‘Te paso a buscar’, programa de Pancho Saavedra. Y en esta ocasión a invitada fue ni más ni menos que Eliana Hernández, más conocida como la Naná, con quien conversó de todo.

Es en este contexto que la querida participante de MasterChef entró a hablar al tema de la política, confesando que no ha votado en las últimas dos elecciones presidenciales, ya que no cree en las promesas. De acuerdo a lo que señaló, los candidatos utilizan a las personas mayores, para luego olvidarse de ellas.

Pero esto no es todo, pues la Naná reveló que incluso le ofrecieron participar en dos ocasiones para una campaña a la presidencia. Siendo la última de estas, la de Gabriel Boric.

¿Por qué la Naná no participó de la campaña?

«Me han ofrecido en los dos gobiernos. En el de Boric todos querían que fuera por las causas del adulto mayor, de la tercera y cuarta edad. Yo le dije ‘no, yo no me quiero ensuciar con la política, no quiero andar de boca en boca’», señaló Hernández durante su conversación con Pancho Saavedra.

Aunque de todas formas, la ‘Naná’ indicó que no rechaza la labor del mandatario hasta el momento, comentando que la gente debería darle una oportunidad para seguir con su plan de gobierno, valorando la juventud que tiene y su educación.

“Yo digo por qué no lo dejamos actuar, que entre la gente joven que tiene ideales, porque se ve que es un tipo sano, educado”, afirmó la querida reina Guachaca.

Para finalizar, Eliana ‘Naná’ Hernández cerró su reflexión sobre el Jefe de Estado mencionando que “los discursos que yo he escuchado de Boric nunca se han tirado como los parlamentarios u otros presidentes, este no, se mide, tiene mucho cuidado para hablar”.