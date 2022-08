El mensaje de Rocío Marengo a Tonka Tomicic por piscinazo: «No tuve nada que ver»

La noche de este domingo se emitió un nuevo capítulo de El Discípulo del Chef. Donde uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando Rocío Marengo se refirió a la polémica que protagonizó cuando Tonka Tomicic fue elegida reina del Festival del Viña.

Para quienes no se acuerdan del particular episodio, en 2006 acusaron a la modelo argentina de arruinar el clásico piscinazo que debía realizar la recién coronada animadora, luego de que le pidiera a unos niños que saltaran al mismo tiempo que ella.

En este contexto, luego de ser consultada por una productora del programa de CHV, Rocío Marengo habló de dicho escándalo con Tonka Tomicic.

«Cómo no me voy a acordar, toda la vida he cargado con esa mochila», partió diciendo. «Años sin poder escuchar la palabra cabros chicos, porque me decían ‘tiró a los cabros chicos’», añadió entre risas.

La versión de Rocío Marengo

Junto con esto, la che agregó: «Yo les voy a contar la verdad, Tonka no venía, no se tiraba a la piscina y empezaba el programa, yo trabajaba en La Movida del Festival. Yo les dije a unos niños ‘por qué no se tiran a la piscina’ (y así) yo llego al programa y digo que no estaba Tonka y que había unos niños y listo».

«Los niños decían que no, culpa de ellos, no querían, y de repente llega Tonka, se tira y los niños también», explicó. «Lo entendieron mal», agregó Karen Bejarano, quien se encontraba acompañando en la cocina a la chiquilla

Para finalizar, Roció Marengo le envió un mensaje a Tonka Tomicic. «Y yo les digo ahora no, y yo salí corriendo, se equivocaron, yo no tengo la culpa».

«Tonka, perdón, yo no tuve nada que ver, te lo juro, me culparon, yo fui una víctima como tú», concluyó.