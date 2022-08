El misterioso mensaje sin filtro de Karen Bejarano: «No son capaces de decir las cosas de frente»

Karen Bejarano sigue más vigente que nunca. Ya que después de haber ganado la tercera temporada de El Discípulo del Chef, la cantante entró a la nueva edición del programa culinario de Chilevisión que se estrenó el pasado domingo 7 de agosto.

Sin embargo, la chiquilla no ha expresado solamente felicidad en sus redes ni en la tevé. Pues la cantante, en su última aparición en el programa de conversación Podemos Hablar, recordó la situación que la afectó a ella y a toda su familia: la filtración de sus fotos íntimas.

Pero no solo, ya que a través de sus historias de Instagram realizó un fuerte descargo y envió un claro mensaje a una persona desconocida para sus seguidores.

El potente mensaje de Karen Bejarano en su red social

«Me he dado cuenta hace un tiempo que existe gente mala, pero muy mala. He tenido que toparme con esa clase de gente más de una vez en la vida», inició la ex chica Mekano según consignó Corazón.

Asimismo, Karen Bejarano continuó su descargo diciendo «ya los reconozco cuando aparecen con su carita de inocentes y en realidad son lobos con piel de oveja», agregó la chiquilla sin filtro.

Karen Bejarano continuó detallando el tipo de persona a la que se dirigía, como alguien cobarde y que no era capaz de decir las cosas de frente, y lo criticó de forma deslenguada.

«¡Cariño, no me intimidas en lo absoluto! Sé perfectamente quién soy, y las personas que me conocen y me rodean también lo saben», complementó.

Para cerrar su potente mensaje, no se anduvo con rodeos y le respondió a la persona que se dirigía.

«Así que te daré un consejo, lanza tu veneno en otra dirección, porque soy absolutamente inmune a gente venenosa que no sabe mirarse por dentro y prefieren tratar de dañar a otros antes que repararse», remató con todo la participante de El Discípulo del Chef dejando con la duda a muchos, sobre a quien se dirigía.