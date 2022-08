Faryd y su salida de «El Discípulo del Chef»: «Gracias a todos por el apoyo»

Muchos estuvieron bastante pendientes del estreno de la cuarta temporada de El Discípulo del Chef. Y es que el primer capítulo de la nueva entrega de la competencia culinaria de Chilevisión dejó a muchos bastante enojados. Todo porque uno de los primeros eliminados era uno de los cocineros más queridos del país.

Recordemos que el episodio tuvo de inmediato tres eliminados, siendo sin duda el que más sorprendió al público la de Faryd García, ganador de la tercera temporada de MasterChef, quien no pudo aguantar y terminó estallando en llanto.

El ganador de la tercera temporada de Masterchef, aseguró a su salida y entre lágrimas que: «Me siento decepcionado de mí mismo, decepcioné a gente que tengo atrás. Mi primer sueño fue tener una casa, que gracias a Dios la tengo. Ahora es tener un restorán a mi nombre, que es lo último. Lo tenía aquí en mis manos y lo perdí por una palta».

Faryd va a reclamar a redes sociales

Y si bien otros dos participantes dejaron El Discípulo del Chef, la salida de Faryd del show dejó a bastantes usuarios de las redes bastante frustrados. Es por lo mismo que el querido cocinero se dirigió a sus redes sociales a romper el silencio con respecto a su salida del programa.

Fue así que a través de sus historias, aclaró su eliminación y aprovechó de agradecer todo el cariño que ha recibido en redes sociales.

En este contexto, Faryd comenzó señalando: «Quiero darles las gracias a todos por el apoyo, el cariño que me entregaron por las redes. Pucha, fue un capítulo difícil, la verdad la verdad que no me esperaba haberme ido tan luego».

Asimismo, el chiquillo agregó que: «quedé para la escoba, como se podría decir. Estuve como una semana más o menos con depresión, ya pasó eso sí».

«Pero, obviamente, tienen que acordarse de que los caminos tienen tropiezos y son cosas que pasan, eso te fortalece. Obviamente no lo voy a dejar ahí, algún día voy a tener mi restaurante, vamos a pelear por eso» agregó Faryd.

Finalmente, según reportó Radio Corazón, Faryd cerró señalando: «Si se da la oportunidad de volver a El Discípulo del Chef ténganlo por seguro que ahí estaré».