¿Pasaron la noche juntos? Revelan detalles de nuevo encuentro entre Mauricio Pinilla y Gala Caldirola

Desde la farándula nacional sueltan bombas cada semana, sobre distintos rostros del mundillo del espectáculo. Sin embargo, algo que ha sido recurrente durante los últimos meses, es el vínculo que han hecho de Mauricio Pinilla y Gala Caldirola.

Fue a mediados de abril cuando aseguraron que habían visto al ex futbolista y a la modelo en un bar capitalino. Lo que fue mentira, pero si una simple coincidencia, según indicó Gala Caldirola. Todo después de una salida con su amiga, la argentina Yuli Cagna y una conversación con amigos en común.

Pero la cosa no quedó ahí. Pues semanas más tarde fue Sergio Rojas, a través de su programa «Qué te lo Digo», quien señaló que Pinilla y Gala tuvieron un affaire, y que Mauricio Isla se habría molestado por eso.

Ahora, otra vez varios días más tarde, surgió una nueva información y por parte del mismo panelista de Me Late Prime. «(Mauricio) Isla no quiere ver ni en pintura a este caballero», partió diciendo Sergio Rojas sobre el «veto» que habría contra Pinigol por salir con la ex pareja de un colega.

¿Gala y Pinilla pasaron la noche juntos?

El panelista del programa farandulero de TV+, detalló que todo comenzó cuando Jorge Valdivia se integró a ESPN (mismo canal de Mauricio Pinilla), durante la semana del 27 de julio.

«Se van al Bar Morena y ahí estaba casualmente en otra mesa Gala Caldirola con otras amigas, entonces se juntan todos estos hombres y todas estas mujeres. Avanzada la noche, según lo que me cuentan las personas que trabajaban ahí, Gala se va junto a Mauricio Pinilla y eso llama la atención», explicó Sergio Rojas a través de Me Late Prime.

Pero el cahuín no quedó inconcluso, ya que el periodista farandulero señaló que el miércoles de la semana, volvió a ocurrir un nuevo encuentro de la española y el ex futbolista.

«Mauricio Pinilla llega al departamento con Gala Caldirola y el hombre abandona las dependencias a eso de las 6 de la mañana del día siguiente. A los minutos después llega Mauricio Isla para buscar a la niña para llevarla al colegio, entonces Mauricio Pinilla se tenía que ir antes de que llegara Isla a buscar a la chica», reveló Sergio Rojas.

Para concluir con el tema, según rescató Corazón, el comunicado confirmó que hay imágenes y que si la ex chica reality pretende desmentir lo señalado, él solicitará el contenido de las cámaras del edificio.