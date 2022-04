¿Coincidencia? Gala Caldirola aclaró su encuentro con Mauricio Pinilla

Mauricio Pinilla ha estado en el ojo de la farándula nacional en los últimos días. Hace solo un par de semanas se habló de una deuda que tendría con un bar de Barrio Bellavista; pero claramente lo más bombástico fue su confirmación del quiebre amoroso con su esposa, Gissella Gallardo.

Después, y solo hace un par de días, a través del portal de Me Late aseguraron que habían visto a Pinigol con nada ni más ni nada menos que con Gala Caldirola. La ex esposa del Huaso Isla y que terminó con Iván Cabrera por la polémica acusación de abuso, habría estado con el ex futbolista en un bar de Vitacura el martes pasado.

Ante esa información que encendió farándula de sobremanera, donde la modelo estuvo con su partner Yuli Cagna, Gala Caldirola salió a aclarar la situación después de encender las redes el viernes pasado.

¿Coincidencia pura?

«Estaba yo con Yuli (Cagna) en una despedida y fuimos un rato al bar. Ahí coincidimos que estaba él (Pinigol) con unos amigos en común. Se pusieron a hablar y hubo risas, pero nada más», indicaron a través del aire de Me Late, confirmando la primicia que dieron la semana pasado pero eludiendo los rumores de un vinculo amoroso.

Asimismo, el experto en farándula Francisco Halzinki, detalló que la misma modelo española le dijo: «Soy una persona libre y soltera. El día que esté con alguien, lo contaré», añadieron.

Gala Caldirola también aseguró que ella siempre ha sido transparente con sus vínculos amorosos y se preguntó porqué esta ocasión sería distinta. Además, expresó que ella está enfocada en cuidar a su hija, también en el aspecto laboral y de ser feliz.

«Me parece que hay una fijación con verme de novia con alguien… No sé qué tan necesario sea que me involucren en esto», remató Gala según rescató Pudahuel acabando de raíz con los rumores de un nuevo romance con Pinigol.