Universidad de Estados Unidos están ofreciendo becas «esports» para gamers

¿Tienes habilidades para juegos como FIFA o Fortnite y buenas notas?, ¿Sabes que podrías optar a diferentes Universidades de Estados Unidos que están ofreciendo becas por esports? Esto ya que desde un tiempo a esta parte, las universidades de ese país ofrecen becas a estudiantes de todo el mundo quienes representan a la institución en competencias de esports.

Entre los juegos destacados se encuentran por ejemplo Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends, Valorant y Rainbow Six Siege. Todo mientras además, obtienes una educación de calidad, formándote en estas Universidades. Según se indica en el sitio 305 Agency, donde se puede llenar un formulario para comenzar este proceso, desde que se formó en 28 de julio de 2016, La National Association of Collegiate Esports (NACE) se ha transformado en la única asociación de programas de e-Sports en colegios y universidades de los Estados Unidos. Asociación que indican, cuenta con más de 170 instituciones que incluyen programas de e-Sports universitario.

Becas que obviamente se entregan a estudiantes que cumplan varios requisitos y que van más allá de solo ser buenos para los videojuegos. Entre estos están entrevistas en inglés, cartas de recomendación de profesores y del director de la institución educativa actual y ensayos sobre un tema de su propia vida, que revelen la razón que los hace querer ingresar a esa universidad.

Ah y obviamente, demostrar que dejarás en alto el nombre de la universidad compitiendo en sus equipos de esports, seguramente cumpliendo una meta que antes cualquier jugador de nuestra región veía como un sueño lejano.

