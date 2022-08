Pollo Fuentes y el encuentro con uno de sus hijos fuera del matrimonio: «No me digai’ nada, vo’ soi’ hijo mío»

José Alfredo «Pollo» Fuentes fue el más reciente invitado al programa de conversación de Canal 13, «De Tú a Tú». El espacio conducido por Martín Cárcamo tocó varios aspectos de la vida del experimentado artista nacional.

Algunos de ellos fue la muerte de su padre y el posterior casorio de su madre, anécdotas del colegio y su relación con la música desde temprana edad. Asimismo, el «Pollo» Fuentes contestó a la consulta de como conoció a su esposa y ex pareja, Isabel Trías.

El cantante tuvo tres hijos con ella: Alejandro, Natalia y Alfredo. Además, se separó de ella tras 31 años de relación en el año 2000. Del mismo modo, como te contamos anteriormente, el quiebre no fue fácil, pero aun así mantiene un buen vínculo tras no haberse divorciado.

«Tú te das cuenta de que hay personas diferentes que son especiales en tu vida, que han sido importantes. Ella está en mi mente en el momento en que la vi a los 17 años. Debo reconocer que la amo. Sino no estaría, me habría ido a otra parte», aseguró el Pollo Fuentes.

Pollo Fuentes y sus hijos fuera del matrimonio

La separación no fue el único desafío familiar que tuvo que vivir. En 1985, cuando conducía el programa «Éxito», recibió una visita inesperada en el estudio del Canal: Sara, una joven de 18 años que le contó que era su hija.

«Fue una sorpresa, me vine a enterar 18 años después. Nos hicimos re amigos, fuimos a tomar once ese día, la seguí viendo», narró el cantante, que se tomó con naturalidad la noticia, y un tiempo después le contó a su familia.

No fue un caso aislado, ya que años después, en 2007, otro joven fue a verlo, esta vez a su oficina. «Abro la puerta y entra un cabro igual a un primo mío. Le dije ‘No me digai nada, voh soi hijo mío’», expresó entre risas el cantante sobre la revelación de que Jaime, en ese entonces de 36 años, era otro hijo suyo fuera del matrimonio.

Para su familia obviamente no fue una noticia grata, contó, pero de todos modos lo terminaron aceptando.

«La gracia de tener experiencia y cumplir años es que no tienes reparos en enfrentar las cosas tal como son (…) Si hay que pedir disculpas a alguien, las pido, y no solo por eso, también por otras cosas que me han pasado en la vida», concluyó el artista.