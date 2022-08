Se fue el azul: Karol G comparte video de su radical cambio de look

Karol G apareció durante el fin de semana en sus redes sociales después de mucho tiempo. Esta presencia no fue cualquiera, ya que no subió una foto o video sin más, sino que realizó un profundo comunicado de su próximo cambio de look: le dijo adiós de forma definitiva al azul.

«Quiero contarles que decidí que ya era momento de cambiar mi pelo azul, que ustedes amaron tanto como yo», expresó la oriunda de Medellín en sus historias de Instagram antes de compartir decenas de fotos y videos de su «despedida» a su antiguo tinte de cabello.

La artista urbana compartió varios registros de su paso por Kenia y por la ciudad de Dubai. Además, le agradeció a todos quienes la apoyaron en la etapa de su carrera, donde se lució por mucho tiempo con su color de pelo anterior. Sin embargo, hasta ese momento no había compartido ningún registro de su nuevo look, hasta ahora.

El nuevo look de la Bichota

«Este es oficialmente mi primer video con el pelo rojo y estoy muy feliz, y se los vamos a dar en 3, 2,1 …», dijo Karol G antes de relevar su reciente cambio de look.

Además, la Bichota ocupó la bajada de su video para compartir más sensaciones y revelar cuánto lleva con aquel color de cabello. «2 semanas enamorada de verme así en el espejo y sin poderles mostrar 🌝», reveló la oriunda de Medellín.

Asimismo, la cantante agregó «… Pa cuando me vean en la calle me digan : EaAaaa Maria BebEee CÓMO LE QUEDA DE CHIMBA ESE PELO ROJOOOOOooooO 🍒 los Amo pues !! Bai 🧜🏽‍♀️», complementó la Bichota.

La publicación fue un total éxito, ya que el video tuvo más de 19 millones de reproducciones y entre los más de 167 mil comentarios, solo predominaron reacciones positivas ante el nuevo color de Karol G. Incluso, la voz de «Provenza» se puso a tono con el cambio y modificó su foto de perfil con una foto de «La Sirenita».