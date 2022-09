«Cómo puede existir gente tan enferma»: Perla Ilich expone inesperada videollamada sexual

Perla Ilich es uno de los rostros públicos que han pasado por la pantalla chica nacional, que se mantiene más activo en redes sociales. Pues la ex protagonista del docureality que llevaba su nombre, comparte diversos tipos de publicaciones en su Instagram, tanto positivos como negativos.

Sin embargo, después de que la madre de tres retoños compartiera registros entretenidos e incluso un cambio de look en red social, ahora no fue el caso. Esto porque Perla Ilich «funó» a una persona que la acosó sexualmente por videollamada.

El reciente y complejo momento que vivió Perla Ilich

«Quiero funar a este número. Llamó por videollamada, no sé como tomó mi número y salió con sus genitales haciendo ya saben que», informó la ex chica reality a través de la publicación, exponiendo el número que la hizo pasar un mal rato.

Asimismo, mediante la bajada de foto también tuvo palabras para expresar sus sensaciones después del traumático momento que vivió. «Maldito como pueden hacer esto Dios mío así si mi bebé hubieran contestado como puede existir gente tan enferma», complementó la gitana en su perfil.

Al poco tiempo de estar arriba la publicación, sus seguidores también reaccionaron al impresentable situación y también le entregaron su apoyo.

«A la PDI»; «Ordinario»; «Negrita hermosa, te hablo por interno para que hagamos algo con el….❤️🔥»; «A mi mamá le pasó eso por Whatsapp»; «No responder número desconocido»; «perooo🤦‍♂️ gente emfermaa», fueron algunas de las reacciones en la reciente publicación de Perla Ilich.

Cabe señalar que esta no es la primera que amedrentan a la ex chica reality. Pues hace un mes, Perla Ilich también denunció públicamente una negativa situación. Una persona le pidió un saludo y la forma claramente no fue la mejor.

«Perla es solo un saludo, no es para tanto… Gorda cu… fea. Un puro saludo nomás y te enojai, chancha cu… para cuándo la dieta», escribió un ciberocioso al WhatsApp de Perla Ilich,