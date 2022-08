«Gorda cu… fea»: Perla Ilich responde a hiriente mensaje sobre su cuerpo

Perla Ilich se ha transformado en una de las figuras públicas más querida de nuestro país. Todo después de su aparición en el docu-reality que llevaba su nombre.

Pero no solo eso, ya que a través de su cuenta de Instagram con más de 732 mil seguidores, la chiquilla comparte distintos tipos de registros familiares.

Aunque una de sus últimas publicaciones se salió del patrón habitual; Perla expuso un hiriente y violento mensaje en su contra.

Perla Ilich responde al feo e innecesario mensaje

«Perla es solo un saludo, no es para tanto… Gorda cu… fea. Un puro saludo nomás y te enojai, chancha cu… para cuándo la dieta», escribió un ciberocioso al WhatsApp de la ex chica reality.

Por su parte, Perla Ilich expuso la situación publicando el chat en su Instagram. «¡Dirán qué es esto! Bueno, les cuento que tengo un WhatsApp, muchos saben que hago rifas y ventas y una persona me empezó a escribir ‘Perla, Perla, Perla, Perla un saludo’», inició la influencer en su perfil.

Asimismo, la ex chica reality contó que le había explicado a esta persona que estaba trabajando y le pidió un momento, antes de la reacción que Perla Ilich no vio venir.

«Y me mandó esto; algo duro, feo, insensible, porque creo que nadie merece que lo traten así. Siendo pública o no, me da lo mismo», añadió en medio de su profundo desahogo.

La influencer relató que se sintió muy mal, porque ama su cuerpo. «Mis rollos son míos, soy mamá de tres pequeños y ya no tengo 18 años. Tengo treinta y me enorgullece ser quien soy. Una mujer fuerte, trabajadora, humilde, real, con rollos, mido 1.54″, continuó diciendo Perla Ilich.

Para ir cerrando su desahogo, la ex chica reality aseguró que no estaba avergonzada, pero si dolida. Además, manifestó su molestia por ese tipo de comentarios y justificó su reacción.