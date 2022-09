«La mujer de mis sueños»: Antonella Ríos vuelve a dejar la patá con fotito en lencería

Antonella Ríos sigue encendiendo las redes con nuevas postales, donde cada vez más desafía la censura en su cuenta de Instagram. Pues mediante su red social con más de un millón de seguidores, la actriz volvió a dejar la grande con una nueva coqueta y sensual fotito.

Cabe señalar que hace solo unos días, la ex panelista de Me Late Prime había subido un atrevido video en lencería. Asimismo, a través de ese registro, se desquitó por no haber ido al concierto de Dua Lipa en Chile, mediante un osado video al ritmo de la cantante británica.

«No fui a ver a #dualipa, pero su música me 🔥🔥🔥», señaló Antonella Ríos en ese momento, al ritmo de «One Kiss» de la famosa artista junto a Calvin Harris.

Sin embargo, ahora la actriz de 48 años volvió a dejar atrás los prejuicios, gracias a una nueva fotito donde se lució ligera de ropa, y dejando poco a la imaginación de sus fieles seguidores.

Antonella Ríos en llamas en su red social

«Libertad y consistencia 😎Buen día a todos 💋», fue lo único que escribió Antonella Ríos en la bajada de foto de la postal en modo selfie, donde en la parte de arriba de su vestuario, aparece solamente con un conjunto negro de lencería y con una actitud seria.

La publicación fue un total éxito, pues la postal de la actriz de 48 años obtuvo más de 34 mil corazones en la red social. Del mismo modo y al igual que en ocasiones anteriores, la ex panelista de tevé sumó varios piropos en la caja de comentarios de la fotito.

«Cada día más hermosa y guapa ❤️❤️»; «Libertad mi reina ❤️»; «Tremenda mujer»; «Que guapa eres, me encantas tu y tu rebeldía 😍😍»; «Mamasita😍😍»; «te pasas lo hermosa que eres Antonella»; «Devuelvete 👏»; «La mujer de mis sueños hermosa ❣️», fueron parte de las reacciones positivas en el perfil de la actriz.