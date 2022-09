«Una sirena»: Los osados bikinazos de Fran Undurraga desde España

Fran Undurraga sigue enamorando a sus fieles seguidores en redes sociales, mediante nuevas postales. Pues en esta ocasión, la modelo chilena repitió la fórmula de otras ocasiones, aunque cambiando la playa en la que capturó sus momentos de relajo en traje de baño.

La ex chica reality subió más fotos de su paso por Formentera, en las Islas Baleares. Y, aunque no le encantó el lugar de la misma forma que las Islas Bahamas, la chiquilla si deslumbró a sus fieles seguidores con una serie de postales en bikini.

Fran Undurraga dejando en llamas su red social

«Isla de Formentera, hay varias playas para conocer, te tomas un ferry de Ibiza y llegas en 30 min app. Si te mareas, lleva pastillas, a mi vuelta de noche, me mareé mucho», comenzó diciendo Fran Undurraga en una de sus publicaciones.

Asimismo, junto con las fotitos donde aparece posando con el agua cristalina de fondo, además de otra a todo cachete y en topless, Fran Undurraga continuó entregando más indicaciones a otros posibles turistas como ella.

«Te recomiendo que apenas llegues rentes un auto para recorrer la isla, en 1 hora ya puedes conocer las playas. Me encantó que en las playas la gente es muy liberal, había abuelitos desnudos tomando sol y casi todas las chicas en topless (por fin no me sentía bicho 🐞 raro)», complementó añadiendo que no volvería, y cerrando con otra recomendación, sobre tiendas artesanales en el puerto del lugar.

Por otra parte, la chiquilla subió otra publicación en bikini, donde aparecen personas tomando sol al borde de la playa. Esta junto con la anterior, sumaron casi 50 mil corazones y más de 500 comentarios, donde tal como ocurre siempre en sus posteos, predominan los piropos por su cuidada figura.

Mismo tipo de comentarios al que escribió Adriana Barrientos, quien dejó su reacción positiva en una de las publicaciones. «Que hermosa mi amiga ❤️❤️❤️», señaló la Leona.