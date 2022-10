¡Ándate cabrito! La Tigresa del Oriente anuncia su llegada a OnlyFans

El pasado 5 de octubre, la Tigresa del Oriente dejó la grande en redes sociales, luego de anunciar con una coqueta fotito a potope que se unirá ni más ni menos que a OnlyFans, plataforma con suscripción de pago, en la que se comparte contenido para adultos.

Es en este contexto que la cantante peruana, conversó con Radio ADN, donde se refirió a los motivos para unirse al sitio. «Actualmente, el Onlyfans está de moda y hay muchas artistas que lo están realizando. Y bueno, y yo dije: ‘¿Por qué la Tigresa del Oriente no lo puede hacer?’ Sí, lo puedo hacer. Y mostrar lo sensual que soy y algo más».

Siguiendo por esta línea, afirmó que mostrará hasta donde pueda llegar. «Si es un Onlyfans, obviamente, que mis seguidores van a querer ver de la Tigresa hasta donde puedo mostrar mi sensualidad. Y bueno, espero que estén contentos con lo que voy a mostrar con mucho profesionalismo».

La Tigresa del Oriente y su nueva música

Por otro lado, la Tigresa del Oriente se refirió a la canción que la llevo a unirse a la plataforma. «Yo tengo un tema que estoy grabando que lleva por título Apaga la luz. Y el tema va de la mano con la idea del Onlyfans. Espero que mi producción salga muy bonita, esa es la idea, para que todos estemos contentos».

«La idea es que haya mucha sensualidad, pero con todo respeto, cuidando lo profesional que debe ser un trabajo de esta naturaleza» siguió la artista de ya 76 años.

Junto con esto, comentó que «No es nada del otro mundo. La Tigresa lo que quiere solamente es mostrar su trabajo, que sí puedo hacerlo. He hecho muchas cosas. Increíblemente, la gente no lo creía cuando empecé haciendo música. No creían. Había mucha crítica».

«Pero, yo con la fuerza que tengo, con la personalidad que tengo, bien puesta, luché y lo conseguí. Ahora con esto voy a demostrar que puedo hacer un trabajo con mucha personalidad y respeto. Y que le guste a todos mis seguidores» cerró la Tigresa del Oriente.