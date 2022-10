«Mi amor platónico»: Antonella Ríos saca suspiros con nuevas fotos

Con más de 1.2 millones de seguidores cuenta Antonella Ríos solo en Instagram, donde siempre está compartiendo contenido de su día a día, sus próximos proyectos laborales, pero sobre todo picarones registros en los que se luce ligera de ropa, llenándose de piropos.

Así es como ocurrió recientemente, luego de que la actriz, compartiera una serie de postales en las que se luce posando con varios conjuntos de lencería, con los que sin duda dejó a sus fanáticos con la boca abierta por lo guapa que se ve.

Para acompañar la primera publicación, donde aparece con un body traslúcido de color blanco, simplemente añadió un emoji. Mientras que en el segundo posteo, Antonella Ríos solo agregó la frase «buenas noches».

Tiempo después de subir las coquetas fotitos, la intérprete nacional recibió más de 40 mil me gusta entre ambos y decenas de comentarios de sus seguidores, los que no dudaron en llenarla de halagos y mensajitos por lo regia que luce.

«Guapísima»; «Estás regia estupenda»; «Una diosa hermosa bella!»; «Quedé con taquicardia»; «Espectacular»; «Ah no chao»; «Antonella mi amor platónico»; «Mejor que nunca hermosa»; «cada día más guapa»; «Una Cleopatra de la belleza»; «Simplemente impresionante» y «Estas como el vino» le escribieron a Antonella Ríos.

La molestia de Antonella Ríos

Fue hace unas semanas que les contamos que Antonella Ríos terminó indignada luego de que una cuenta de TikTok ocupara un video suyo en el que se daba a entender que iba por la opción Apruebo de cara al plebiscito. Registro que se tomó sin su autorización y que en realidad tienen relación con el estallido social de 2019.

«No haré campaña política. No me interesa. Me mandan esta foto de un video del 2019 en el que yo no autoricé (ni me preguntaron) mi participación. Llevo meses repitiéndolo, el voto es secreto y básicamente me mantengo al margen» partió su desahogo.

Junto con esto, Antonella Ríos señaló que «Video hecho durante el estallido y en ese contexto fui convocada. De ninguna manera me sumo a la campaña ni de un lado, ni del otro».