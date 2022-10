L-Gante y su relación con Wanda Nara: «Me ha inspirado un par de frases»

Hace un tiempo Wanda Nara se vio en el centro de la noticia, luego de que tras meses de idas y vueltas, confirmara oficialmente su quiebre con el futbolista Mauro Icardi, quien estuvo en la polémica por enviarse coquetones mensajes con China Suárez.

Pero ahora la empresaria che al parecer dio vuelta la página y sería ni más ni menos que con L-Gante. Al menos así lo dio a conocer el propio artista urbano, durante su participación en el programa ‘La Noche de Mirtha’, de la icónica Mirtha Legrand.

Resulta que la periodista Marina Calabró, otra de las invitadas al espacio, lanzó sin filtro: «Mirtha, no sé si sabías que L-Gante vino en la camioneta de Wanda. En tu producción me dijeron eso y no creo que me mientan». A lo que el chiquillo respondió nervioso: «Cuántas producciones mienten, ¿no?».

Y fue en ese momento que saltó el periodista Ceferino Reato la pregunta al hueso. «¿Estás con Wanda o no?». Frente a lo que el chiquillo de 22 años lanzó: «La estoy conociendo, no la conozco hace mucho. Estamos conociéndonos».

A partir de esto, Mirtha Legrand comentó que Wanda Nara «Está preciosa», mientras que L-Gante señaló que «Es linda mujer». Junto con agregar: «Significa lo que significa. Nos estamos conociendo. Es que, hasta hace poco, no la conocía y ahora sí».

¿Wanda Nara inspiración de L-Gante?

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que el artista argentino reconoció que incluso le escribió una canción. «Me ha inspirado un par de frases. No puedo decir nada porque le voy a filmar el videoclip y la gente me lo filtra rápido».

Tras esto, L-Gante fue consultado si acaso «¿Te enamoraste de Wanda?», a lo que no dudó en señalar que «No, enamorarme no. Eso es un montón todavía. Yo solo me enamoré de una mujer que fue mi única novia, mi ex». Esto en referencia a la madre de su retoña, Tamara Báez.