Cristián de la Fuente vuelve a redes sociales tras polémico video

Los últimos días no han sido nada fáciles para Cristián de la Fuente. Pues tras la filtración de un video donde sale besando a una mujer que no es su esposa, se ha visto envuelto en una serie de rumores y problemas no solo personales, sino que laborales.

Esto debido a que de acuerdo a algunos periodistas de farándula, hay algunas marcas con las que trabajaba que ya no estarían interesadas en seguir trabajando con él. Junto con esto, Radio Agricultura estaría barajando continuar con el programa que tenía en su plataforma online.

Pero esto no es todo, ya que durante el fin de semana pasado, Laura, la hija de Cristián de la Fuente, celebró sus 18 años. Y al parecer habría estado más que molesta con el actuar de su papá, tanto así que no habría querido que participara de su fiesta, a pesar de que el actor viajó a Chile para esta importante fecha.

El regreso de Cristián de la Fuente a redes sociales

Hay que señalar que desde la polémica filtración, el intérprete solo ha hablado públicamente en dos oportunidades con la televisión mexicana, donde indicó que ahora solo queda «Enmendar el error, pedir perdón y ser una mejor persona».

Aunque en redes sociales el silencio había sido total, con Cristián de la Fuente no subiendo ningún tipo de contenido, a pesar de ser más que activo en Instagram, donde tiene más de 1.4 millones de seguidores. Situación que cambió durante las últimas horas.

Resulta que el actor compartió en sus historias una serie de particulares registros, donde se le puede ver caminando en lo que parece ser un bosque, junto con otros en los que se aprecia el atardecer, una vela encendida, además de una fogata.

Finalmente, el polémico comunicador también compartió en su feed una postal donde se aprecia la luna en medio de unos árboles. La publicación no tenía ningún tipo de mensaje, mientras que los mensajes también se encontraban cerrados.