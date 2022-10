Cristián de la Fuente en Chile: ¿Cómo fue la reacción de su hija?

Diversas situaciones han ocurrido en torno al polémico video que comprobó la infidelidad de Cristián de la Fuente a Angélica Castro. Sin embargo, pese a todos los rumores y especulaciones, todos los focos estuvieron puestos en el arribo del actor a Chile.

El protagonista del registro que se viralizó enormemente tanto en nuestro país como México, arribó a Chile con el objetivo de ver a su familia tras toda la polémica. Y, más específicamente, compartir con su hija en su cumpleaños número 18.

Cabe señalar que recientemente, fue Cecilia Gutiérrez quien a través de Zona de Estrellas, reveló que Angélica Castro daría por terminado su matrimonio. Y más que por la infidelidad misma de su esposo, el verdadero motivo sería el impacto en su hija, Laura de la Fuente.

«Ella está más molesta por el hecho de que esto afecta a su hija, le duele más por Laura que por ella», detalló la periodista quien junto con lo anterior, agregó:»… para Laurita su papá es su héroe y le afecta mucho… Da su matrimonio por terminado», señaló la panelista del espacio farandulero de Zona Latina.

¿Cuál fue la reacción de la hija de Cristián de la Fuente tras su arribo a Chile?

Recordemos que el actor apuntado durante los últimos días, vino a nuestro país y regresó a México para trabajar en su próximo proyecto laboral. En esta misma línea, fue Sergio Rojas quien se refirió a la reacción de Laura de la Fuente ante la presencia de su padre.

«El fin de semana, en el cumpleaños de Laura, entiendo que ella habría dicho que no recibía a Cristián en la casa. Dijo ‘no quiero que venga'», declaró el periodista a través de su programa virtual, «Qué te lo Digo».

Del mismo modo, el comunicador de farándula también aclaró: «La negativa no era de parte de Angélica, sino que de la hija que estaba muy dolida, porque parece que Angélica como que está acostumbrada un poco a las andanzas de Cristián, se las sabía», afirmó Sergio Rojas.

Igualmente, según pudo rescatar Corazón, en Zona de Estrellas se entregó una información de la que no se sabía hasta ahora. Pues Laura de la Fuente no había ido a clases durante toda la semana que estalló la polémica. Esto ya que no quería saber nada del tema, ni recibir ningún tipo de comentarios que se refiriera al hecho que la afectó a ella y a su madre.