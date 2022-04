¿Mantiene a los hombres? La fuerte acusación de Sergio Rojas contra Raquel Argandoña

¡La alarma de cahuín no para! Y es que el conflicto entre Raquel Argandoña y Sergio Rojas parece estar lejos de acabar. Cada tribuna, ya sea en la tevé o en redes sociales, ambos aprovechan para lanzarle un palito al otro.

Todo inició por un escándalo del periodista, donde se pasó con unas copas en una fiesta. Respecto a eso mismo, la Raca aseguró que el panelista de Me Late tenías problemas con el alcohol desde hace 17 años.

Pero claramente Rojas no se quedó ahí, ya que a través de sus clásicos lives de Instagram en «Qué te lo digo» arremetió contra quienes lo criticaron y aprovechó de tirarle un «bosque» a la Quintrala. «Otras que tengan que pagar para poder tener amor al lado», expresó a través de su red social sin ningún filtro.

La continuación del «round»

Raquel Argandoña llegó hasta las habituales transmisiones en vivo de José Miguel Viñuela, que tienen como nombre «Desde mi cocina con la Nené».

Allí ninguneó al periodista diciendo que no sabía quien era, pero después le respondió al ex animador de Mucho Gusto que tenía que ver con la polémica.

«Yo no tengo mala onda con Rojas. No sé por qué él me da siempre (…) Yo creo que le doy sintonía, porque cuando hablamos es bien buena onda y de repente le baja la cuestión», contestó con todo la Quintrala.

¿Y qué dijo Sergio Rojas?

Tal cómo rescató La Cuarta, el comunicador y panelista de Me Late no se guardó nada y también habló con José Miguel Viñuela, pero a través de una conversación online.

«Tiré un palo a Raquel que tiene que ver con que ella debería tratarse su necesidad de mantener a los hombres para tener amor, que es lo que encuentro yo», inició de entrada Sergio Rojas ratificando lo que había dicho en su Instagram.

En el mismo espacio, aseguró que la Raca lo bloqueó de Whatsapp pero que a él le cae muy bien; dejando la patá en los comentarios del live de Instagram. Para ver toda la participación de Rojas, revisa el link que te dejamos a continuación en este enlace.