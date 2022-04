«Yo no me olvido:» La nueva gran colaboración de Cris MJ junto a Gotay

Cris MJ no para y sigue sacando sencillos aprovechando el envión musical que tiene el joven cantante y también el género urbano. Es que lo del artista urbano de 20 años es para aplaudir, ya que con solo un año de carrera profesional, se transformó en unos de los referentes musicales a nivel nacional en la actualidad.

El oriundo de La Serena logró ser el cantante más escuchado de nuestro país en Spotify y ser el único chileno en entrar al top 10 global de la plataforma musical de streaming. Todo gracias al éxito «Una Noche en Medellín» que ya suma más de 107 millones de reproducciones en Spotify y se encuentra en el lugar 11 del top 50 global.

Pero a pesar de su gran hit, Cris MJ no se queda ahí. Ya que recientemente lanzó una colaboración con Gotay «El Autentiko». El tema se llama «Yo no me olvido» y es un perreo romántica que hace recordar los tiempos «old school» del puertorriqueño que tiene más de 1 millones de oyentes mensuales en el streaming musical.

Las sensaciones de «El Más que Suena»

«Gotay me envió esta canción para grabarla juntos y me encantó, es una canción romántica que habla de una mujer a la que no olvidamos y de un encuentro prohibido. Espero que la bailen y disfruten mucho», declaró el artista urbano nacional respecto al tema que suma 500 mil vistas y está en el lugar 5 de tendencias musicales de YouTube.

Asimismo, respecto a Yo no me olvido y su colaboración con Gotay, dijo: «Es algo especial y se lo agradezco infinitamente, siempre ha sido un referente del reggaetón, por lo que esta colaboración me motiva a seguir dándole», añadió Cris MJ.

El joven artista nacional fue reclutado por Rimas Entertainment, el sello discográfico de cantantes de la talla de Bad Bunny. Y junto a Stars Music Chile, han ido desarrollando el éxito rotundo de Cris MJ.