«Yo creo que le doy sintonía»: Raquel Argandoña arremetió otra vez contra Sergio Rojas

Sergio Rojas estuvo en el ojo de la critica, después de un escándalo protagonizado por él mismo en un hotel. El panelista de Me Late Prime se pasó de copas en una fiesta; pero eso no fue todo, ya que Raquel Argandoña habló pestes de él.

«Tiene un problema, que se trate. Si sigue haciendo lo mismo de hace 17 años quiere decir que tiene un problema que no asume», aseguró la Raca a través de Zona de Estrellas refiriéndose a un supuesto drama con el alcohol.

Después de esa declaraciones y muchas otras, el periodista farandulero se defendió a través de su Instagram y disparó sin ningún a quienes lo criticaron, y salpicó a la Quintrala. «Otras que tengan que pagar para poder tener amor al lado», expresó a través de su red social.

Pero la polémica no quedó ahí, ya que Raquel Argandoña volvió a referirse a Sergio Rojas, pero esta vez, a través de una conversación con José Miguel Viñuela mediante Instagram.

¿Le da rating?

«¿Quién es Sergio Rojas?», inició de comienzo Raquel Argandoña y continuando con la polémica con el conductor de «Qué te lo Digo». Sin embargo, siguiendo de forma serie ante la pregunta de José Miguel VIñuela y se refirió a la situación.

«Yo no tengo mala onda con Rojas. No sé por qué él me da siempre. Me da, me da en el programa que él tiene, ¿Cómo se llama el programa?, Me Late», continuó la Quintrala según rescató La Cuarta.

Además, la panelista de Zona de Estrellas planteó una posibilidad polémica respecto al comunicador de espectáculos. «Yo creo que le doy sintonía, porque cuando hablamos es bien buena onda y de repente le baja la cuestión», analizó y también remató la conversación diciendo que son competencia (de programas faranduleros) e invitó a Sergio Rojas a «pelar a los otros».