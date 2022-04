«Estaba un poquito hinchadito»: Gala habla de su experiencia con Leo DiCaprio

Ayer, Gala Caldirola se presentó en nuevo episodio de «Pero Con Respeto»; el nuevo late de Jc Rodríguez en Chilevisión. Y si bien la modelo se refirió a su situación sentimental y a su quiebre con el «Huaso Isla»; también se sacó un cahuin de aquellos.

Esto luego de que confesara que tuvo un encuentro con el famoso actor gringo Leonardo DiCaprio; cuando ambos se encontraban de vacaciones en Ibiza. Y a la vez, confesó que se sintió un poco decepcionada del actor estadounidense.

El encuentro de Gala con DiCaprio

Caldirola comenzó relatando que se encontró con DiCaprio “hace muchos años, cuando estaba en Ibiza. Es verdad, pero solamente un espumante, nada más, de hecho él estaba con una chica, una modelo rubia guapísima”.

La modelo continuó relatando su experiencia asegurando que: «solo me invitó a tomar espumante pero no me joteó, él estaba con una chica. Me saludó, dos palabritas y ya. Lo encuentro un actorazo, una persona realizada».

Por otra parte, Gala aseguró que se sintió un poco decepcionada de la apariencia del actor de «Titanic». “En ese momento, estaba un poquito dejado, mucha barba, un poquito hinchadito, lo cual no quitaba mérito ni admiración por su trabajo. Yo estaba choqueada porque me parece un actor increíble”, confesó según reportó En Cancha.

Mira el momento acá:

La situación sentimental de Gala

Además, Gala Caldirola se atrevió a hablar de su situación sentimental actual, abriéndose a JC Rodríguez; todo en el último episodio de Pero con Respeto, por Chilevisión.

«Cómo está el corazoncito?», preguntó JC Rodríguez a la modelo española, quien respondió: «¡Ay! Bueno, puedo decir que muy en paz. Y ojo que es muy difícil y a la vez muy lindo poder decir eso. Porque llegar a sentirte en paz contigo mismo es súper complicado. Bueno, pero yo hoy me siento en paz«.

Asimismo, Gala agregó: «Yo soy una persona a la que le gusta más estar en relación que sola. Siempre me gusta compartir mi vida con alguien, tener un partner. Pero, me he dado cuenta durante este último año que también está bueno estar sola a veces».

«Yo creo que a todos nos gusta sentirnos acompañados. Pero también creo que es súper importante aprender a estar bien con uno mismo. Estar enfocado en ti, en tus hijos, en tu trabajo. Sí, es rico recibir amor, pero es más rico recibir y tener amor propio«, añadió Caldirola.