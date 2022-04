«No tengo una relación»: Gala se confiesa en «Pero Con Respeto»

El nuevo late de Chilevisión, conducido por el querido animador Julio César Rodríguez, tuvo una nueva invitada en su último capítulo. Se trató de nada menos que Gala Caldirola; quien habló de lo humano y lo divino, refiriéndose a temas que muchos copuchentos querían escuchar.

Recordemos que en 2021, Gala Caldirola se separó oficialmente del futbolista Mauricio Isla. Y tras su participación en el programa El Discípulo del Chef; la modelo inició un romance con el bailarín Iván Cabrera.

Lamentablemente, la relación no duró lo que esperaban. Esto, porque «El Potro» se vió envuelto en un escándalo de proporciones; cuando su ex, Antonella Muñoz, denunció públicamente supuestos maltratos y hasta presunto abuso sexual por parte del bailarín. Esto, provocó un rápido quiebre entre la pareja.

La situación sentimental de Caldirola

Ahora, Gala Caldirola se atrevió a hablar de su situación sentimental actual, abriéndose a JC Rodríguez; todo en el último episodio de Pero con Respeto, por Chilevisión.

«Cómo está el corazoncito?», preguntó JC Rodríguez a la modelo española, quien respondió: «¡Ay! Bueno, puedo decir que muy en paz. Y ojo que es muy difícil y a la vez muy lindo poder decir eso. Porque llegar a sentirte en paz contigo mismo es súper complicado. Bueno, pero yo hoy me siento en paz«.

Asimismo, Gala agregó: «Yo soy una persona a la que le gusta más estar en relación que sola. Siempre me gusta compartir mi vida con alguien, tener un partner. Pero, me he dado cuenta durante este último año que también está bueno estar sola a veces».

«Yo creo que a todos nos gusta sentirnos acompañados. Pero también creo que es súper importante aprender a estar bien con uno mismo. Estar enfocado en ti, en tus hijos, en tu trabajo. Sí, es rico recibir amor, pero es más rico recibir y tener amor propio«, añadió Caldirola.

¿Sigue creyendo en el amor?

Entonces, fue allí cuando JC Rodríguez le preguntó: «¿Y sigues creyendo en el amor?». Gala Caldirola dudó, respiró un segundo y respondió: «Eehh mira, yo siempre creí mucho en la historia del príncipe azul. Ahora no sé si creo tanto en la historia del príncipe azul, pero sí creo en el amor».

«No porque ahora no tenga una relación quiere decir que el amor no existe«, advirtió Gala Caldirola. «Yo soy una persona muy positiva. Las relaciones son ciclos. No quiere decir que porque una relación terminó fue un fracaso, tampoco lo vivo así. No me siento deprimida, no siento un rechazo (al amor). Y es que tampoco he vivido nada tan traumático como para sentir un rechazo por el amor«, afirmó.

«Nunca digas nunca», empezó Gala Caldirola en la misma línea de aclarar su situación sentimental actual. «Obviamente, si aparece una persona con la que me siento bien, no sé. Pero sí una obviamente se transforma, se vuelve un poco más exigente. Como que ya mides al que dejas entrar en tu vida. Yo me siento tan tranquila que no sé si sería tan fácil dejar entrar a alguien en mi vida«, cerró, según reportó FM Dos.