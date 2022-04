¿Volvería con él? Gala Caldirola se refirió a una posible relación con Mauricio Isla

Gala Caldirola fue la nueva flamante invitada al estelar de Chilevisión y de Julio César Rodríguez, Pero con Respeto.

A través de la pantalla chica, la modelo se refirió a su actual relación con su ex pareja, el futbolista Mauricio Isla. Y también sobre la posibilidad de algún regreso con el huaso.

¿Volvería con el huaso Isla?

El JC qué le dicen se motivó para hacer la gran y obvia pregunta a Gala Caldirola. La antesala de la incisiva consulta la hizo en el contexto de la «Pregunta sin Respeto» y con el argumento de que la modelo llegó a Chile para entrar al reality «¿Volverías con tu ex?».

«¿Volverías alguna vez con Mauricio, si lo sintiera tu corazón?», inició preguntando el conductor del programa de entrevistas. «Todos haríamos algo si lo sintiera nuestro corazón. Estoy super tranquila, enfocada en mi, él tiene pareja. Estoy super feliz por él (…) Ni me planteo si volvería o no volvería con él», respondió Gala Caldirola enfatizando que el huaso está en pareja (con Thati Lira).

Además, la ex chica reality aseguró que conocía desde antes a la actual pareja de Mauricio Isla y así fue. Ya que ambas coincidieron en el programa de Canal 13 cancelado por la pandemia: Bailando por un Sueño.

«Yo adoro a Mauro, pero él y yo somos distintos. Sería difícil yo creo. Lo quiero muchísimo y siempre voy a estar para apoyarlo; tenemos una niña preciosa», continuó Gala Caldirola cerrando las puertas momentáneamente.

Además, la modelo aseguró que el amor todavía se mantiene pero no hay que forzar las relaciones cuando no funcionan. «Aprender a transformar el sentimiento en respeto, en cariño, cada uno por su lado, no forzar las cosas», añadió sacando aplausos del JC ya que el fin de su relación con Mauricio fue una decisión mutua.