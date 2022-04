Gala Caldirola aparecerá en «Pero Con Respeto»: Hablará sobre Mauricio Isla

El nuevo Late de Chilevisión, «Pero Con Respeto», conducido por Julio César Rodríguez ya confirmó a su nuevo invitado. Se trataría de nada menos que Gala Caldirola. Y ahí se confesará nada menos que sobre su relación con Mauricio Isla.

En este contexto, y en un adelanto, se confirmó que Gala hablara de cómo ha vivido el quiebre con el padre de su hija, quien ahora mantiene una feliz relación con Thati Lira.

Por otra parte la ex-chica reality también hablará sobre la brasileña. E incluso, la ex de Iván Cabrera contará cómo está actualmente en el amor; en días donde la han vinculado nada menos que a Mauricio Pinilla.

Lo que pudimos vcer en el adelanto

Por otra parte, pudimos ver como Gala comentó en el programa que con el Huaso mantienen una buena relación y que “yo adoro a Mauro, pero él y yo somos distintos. Ni me planteo si volvería o no volvería con él. Tiene pareja, está en una relación”.

En esa línea, se dio el tiempo Thati, la actual pareja del futbolista con el que se le ha visto muy contento, señalando que “la conocía, habíamos trabajado juntas en alguna ocasión”.

Según reportó ADN Chile, Gala Caldirola confirmó que “creo en el amor (…) No sé si sería tan fácil dejar entrar a alguien en mi vida en este instante”, dejando claro que, por ahora, prefiere seguir soltera.

Gala Caldirola habla de su encuentro con Mauricio Pinilla

Hace un par de días, a través del portal de Me Late aseguraron que habían visto a Pinigol con nada ni más ni nada menos que con Gala Caldirola. La ex esposa del Huaso Isla y que terminó con Iván Cabrera por la polémica acusación de abuso, habría estado con el ex futbolista en un bar de Vitacura el martes pasado.

Ante esa información que encendió farándula de sobremanera, donde la modelo estuvo con su partner Yuli Cagna, Gala Caldirola salió a aclarar la situación después de encender las redes el viernes pasado.

«Estaba yo con Yuli (Cagna) en una despedida y fuimos un rato al bar. Ahí coincidimos que estaba él (Pinigol) con unos amigos en común. Se pusieron a hablar y hubo risas, pero nada más», indicaron a través del aire de Me Late, confirmando la primicia que dieron la semana pasado pero eludiendo los rumores de un vínculo amoroso.